EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Doğalgaza yüzde 30 zam

Doğalgazda haziran ayında geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belirlendi. Buna göre; konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 30, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 16, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 10 artış yapıldı

Doğalgaza yüzde 30 zam

01 Haziran 2022 Çarşamba 10:13

 Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğalgaz için 10 bin 416 lira oldu.

AA'nın haberine göre; elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğalgazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi.

MAYIS AYINDA TARİFE DEĞİŞMEMİŞTİ
BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 2 bin 511 lira, sanayi abonelerinin tarifesi 1000 metreküp doğalgaz için 9 bin 450 lira olmuştu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğalgazın fiyatı da sabit kalarak 10 bin 750 olarak belirlenmişti.

KONUTTA YÜZDE 30 ARTIŞ
Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 30, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 16, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 10 artış oldu.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bakan Bozdağ açıkladı: Kirada sabit oran formülü Bakan Bozdağ açıkladı: Kirada sabit oran formülü
Benzin ve motorine bir zam daha geliyor Benzin ve motorine bir zam daha geliyor
Elektriğe zam geldi Elektriğe zam geldi
İnternetten satış ve kiralamada yeni zorunluluk İnternetten satış ve kiralamada yeni zorunluluk
Sanayinin Liderleri Programı sonuçları açıklandı: Kocaeli 3. Sırada Sanayinin Liderleri Programı sonuçları açıklandı:...
Şeker ithalatına tarife kontenjanı Şeker ithalatına tarife kontenjanı
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Bakan Bozdağ açıkladı: Kirada sabit oran...
Kiralardaki fahiş artışın önüne geçmek için ''geçici süreyle sabit oran'' formülü masada. Düzenlemenin...

Haberi Oku