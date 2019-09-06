banner429
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Doğu Marmara'nın üretim ve turizm altyapısına 20 milyon liralık hibe

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, (MARKA) bölgenin üretim ve turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik 32 projeye 20 milyon liralık kaynak tahsis etti.

Doğu Marmara'nın üretim ve turizm altyapısına 20 milyon liralık hibe

06 Eylül 2019 Cuma 14:55

Destek sözleşmesi imza töreninde konuşan MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, ajansın kurulduğu 2010 yılından bu yana bölgesel ihtiyaçlara özgü tasarlanmış proje ve faaliyetlere kaynak tahsis ettiğini söyledi.

Çöpoğlu, doğrudan finansman destekleri kapsamında bugüne kadar 22 Mali Destek Programının hayata geçirildiğini belirterek, "MARKA, toplamda 347 proje için 106 milyon 90 bin lira destek sağlamıştır. Eş finansman katkılarıyla birlikte bölgemizde 180 milyon 282 bin lira tutarında bir yatırım gerçekleşmiştir." diye konuştu.

- 32 projeye 20 milyon liralık destek

Mali Destek Programları kapsamında 2019 yılında üç farklı başlıkta toplam 20 milyon lira hibe tahsis edilmesinin planlandığını aktaran Çöpoğlu, "Mali destek almaya hak kazanan 32 projeye yaklaşık 20 milyon lira destek verilmesi, başvuru sahiplerinin eş finansman katkısıyla toplam 26 milyon 55 bin lira değer yaratılması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Başarılı projelerin alanlarına değinen Çöpoğlu, destek almaya hak kazanan 32 projeden 9'unun kültür ve turizm altyapısının değerlendirilmesi, 10'unun üretim altyapılarının geliştirilmesi, 13'ünün de mesleki eğitimin güçlendirilmesini hedeflediğini aktardı.

Çöpoğlu, bölgenin ve ülkenin kalkınması için üretim, istihdam ve ihracatı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Çöpoğlu ile proje sahibi kurum ve kuruluşların temsilcileri destek sözleşmelerini imzaladı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İŞKUR'dan gençlere ve kadınlara destek İŞKUR'dan gençlere ve kadınlara destek
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Büyüme rakamlarının yankıları Büyüme rakamlarının yankıları
KSO Başkanı Zeytinoğlu değerlendirdi KSO Başkanı Zeytinoğlu değerlendirdi
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu kapasite kullanım...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

İŞKUR'dan gençlere ve kadınlara destek
Gebze İŞKUR'un gençlere ve kadınlara dönük destek çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Haberi Oku