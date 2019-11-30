Dünyada iyi durumdayız!

DÜNYADA İYİ DURUMDAYIZ
Programda iletişim sektöründeki bilgiler hakkında konuşan Çakmak, “2004 yıllarında Türk Telekom’un yatırımlar iyiki yapılmış. Biz sektörde tam zamanında yatırım yapmışız ve dünyayla entegre olmuşuz. Ben dünyada bunun örneklerini inceledim. Bu konuda bir kanaatim var. Dünyada bu sektörde iyi durumdayız onu söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.
İLİŞKİ YÖNETİMİNİ İYİ YAPAN LİDER OLUR
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak liderlik ile ilgili yaptığı açıklamada, “Mimar Sinan yaptığı eserler bugün halen ayakta, Mimar Sinan’ı herkes tanır. Ama sıradan mimarların ismini bilir misiniz? Tanımazsınız bile. Liderlik iyi bir aile reisliğidir. Görevini yapacaksın. Herkesin senden bir beklentisi var. Ya bunları yaparsın lider olursun yada aranızdaki ilişki bozulur. İlişki yönetimini iyi yapanlar lider olur” dedi.