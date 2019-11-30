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Dünyada iyi durumdayız!

Giresun İş Adamları ve Bürokratları Derneği’nin düzenlemiş olduğu “İletişim ve Liderlik” konulu seminere konuşmacı olarak katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yaşar Çakmak, “Telekominasyon sektöründe dünyada iyi durumdayız” dedi.

Dünyada iyi durumdayız!

30 Kasım 2019 Cumartesi 21:48

 Gökçe Vizyon Plaza’daki yerinde düzenlediği seminerlerle Giresunlu iş adamlarını bir araya getiren Giresun İş Adamları ve Bürokratları Derneği’nde iletişim ve liderlik semineri düzenlendi. Başkanlığını iş adamı Kemal Tokmak’ın yaptığı ve yaptığı çalışmalarla adını duyuran GİRİB’te, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yaşar Çakmak iletişim ve liderlik konulu bir konuşma yaptı. Programa GİRİB Başkanı Kemal Tokmak ve Yönetim Kurulu üyeleri ev sahipliği yaparken, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Mahmut Yandık, Abdullah Kahraman, AK Parti Gebze kurucu İlçe Başkanı Metin Gökçe, MÜSİAD Başkanı Serkan Beyaz ve çok sayıda iş adamı ve STK temsilcisi katıldı.

 

DÜNYADA İYİ DURUMDAYIZ

Programda iletişim sektöründeki bilgiler hakkında konuşan Çakmak, “2004 yıllarında Türk Telekom’un yatırımlar iyiki yapılmış. Biz sektörde tam zamanında yatırım yapmışız ve dünyayla entegre olmuşuz. Ben dünyada bunun örneklerini inceledim. Bu konuda bir kanaatim var. Dünyada bu sektörde iyi durumdayız onu söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

 

İLİŞKİ YÖNETİMİNİ İYİ YAPAN LİDER OLUR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak liderlik ile ilgili yaptığı açıklamada, “Mimar Sinan yaptığı eserler bugün halen ayakta, Mimar Sinan’ı herkes tanır. Ama sıradan mimarların ismini bilir misiniz? Tanımazsınız bile. Liderlik iyi bir aile reisliğidir. Görevini yapacaksın. Herkesin senden bir beklentisi var. Ya bunları yaparsın lider olursun yada aranızdaki ilişki bozulur. İlişki yönetimini iyi yapanlar lider olur” dedi.

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