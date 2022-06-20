EKONOMİ:
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eBay, Gittigidiyor'u kapatarak Türkiye faaliyetine son veriyor!

Küresel e-ticaret devi eBay, Gittigidiyor'u kapatarak Türkiye faaliyetine son vereceğini duyurdu.

eBay, Gittigidiyor'u kapatarak Türkiye faaliyetine son veriyor!

20 Haziran 2022 Pazartesi 12:04

 ABD’li e-pazaryeri işletmcisi eBay, 2011’de çoğunluk hissesini 217 milyon dolara satın aldığı GittiGidiyor’un faaliyetlerine son vereceğini açıkladı.

eBay’den yapılan açıklamada, “Düzenli olarak küresel faaliyetlerini gözden geçiren eBay, piyasada devam eden rekabetçi dinamikleri göz önüne alarak bu zor ancak stratejik kararı almıştır” denildi.

YIL SONU BİLANÇOSUNA ÖNEMLİ ETKİ BEKLENMİYOR
Açıklamaya göre, bugünden itibaren satıcıların yeni ürün ilanı vermesine izin verilmeyecek. 18 Temmuz’dan itibaren ise satın alım işlemlerine son verilecek. Kullanıcılar 5 Eylül’e kadar hesaplarına erişebilecek.

Açıklamada GittiGidiyor’un kapatılmasının eBay’in ikinci çeyrek ya da yıl sonu bilançosuna önemli bir etki yapmasının beklenmediği ifade edildi.

Gittigidiyor 2001 yılında açılmıştı.

18 TEMMUZ’A KADAR ALIŞVERİŞE AÇIK
Öte yandan, Gittigidiyor’dan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“18 Temmuz 2022’ye kadar alışverişe açık olacak platformumuz, bugünden (20 Haziran 2022) itibaren yeni ürün listelemeye kapatıldı. Site üzerindeki ‘Hesabım’ bölümü, tüm alıcı ve satıcılarımızın tamamlanmamış işlemleri için 5 Eylül’e kadar açık kalacak. Müşteri hizmetlerimiz ise 30 Eylül’e kadar kullanıcılarımıza destek vermeye devam edecek.”
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