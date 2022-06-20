Eğitim Ve Danışmanlık Sektörü Koto’da İstişare Toplantısı Yaptı





Kocaeli Ticaret Odası’nın komiteleri toplantılar yapmaya, sektörlere ışık tutmaya devam ediyor. Son olarak, 18. Meslek Komitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Eğitim ve Danışmanlık Sektörü temsilcileri, istişare toplantısı gerçekleştirdi. 18. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Fikret Yıldırım’ın, Komite Başkan Yardımcısı Fatih Özcan ve Komite Üyesi Emine Nilay Özkan ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıya, eğitim ve danışmanlık firmaları yoğun ilgi gösterdi.

YILDIRIM: YILIN HER GÜNÜ İLETİŞİMDE OLALIM

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Meclis Üyesi Fikret Yıldırım, toplantıların sektörün geleceği için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “KOTO olarak görüşlerinize üst düzey önem veriyor, ticaretimizin önünde engel teşkil eden sorunları sizlerin önerileriyle çözüme kavuşturmayı çok değerli görüyoruz. İstişare toplantılarını beklemeden lütfen yılın 365 günü bizlerle iletişimde olup, sorunlarınızı ve görüşlerinizi iletin. Odamızın sizler için hayata geçirdiği hizmetlerden de maksimum düzeyde yararlanın” dedi. Akabinde görüş ve öneriler bölümüne geçildi.

TOPLANTIDA ELE ALINAN KONULAR

Toplantıda şu konular ele alındı; sektörün MARKA, KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerinden faydalanmasının önünün açılması, sektörde iz bırakan başarı hikayelerinin paylaşılması, CMS Yönetim Danışmanlığı Sertifikasının önemi, sektör üyelerinin iletişim kanallarını genişletmek amacıyla platformlar kurulması, KOTEV eğitimleri, sektör sorunlarının ilimiz genelinde gündeme getirilmesi adına toplantılar- buluşmalar gerçekleştirilmesi.