EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eğitim Ve Danışmanlık Sektörü Koto’da İstişare Toplantısı Yaptı

Kocaeli Ticaret Odası 18. Meslek Komitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Eğitim ve Danışmanlık Sektörü temsilcileri, KOTO’da istişare toplantısında bir araya geldi

Eğitim Ve Danışmanlık Sektörü Koto'da İstişare Toplantısı Yaptı

20 Haziran 2022 Pazartesi 17:11


Kocaeli Ticaret Odası’nın komiteleri toplantılar yapmaya, sektörlere ışık tutmaya devam ediyor. Son olarak, 18. Meslek Komitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Eğitim ve Danışmanlık Sektörü temsilcileri, istişare toplantısı gerçekleştirdi. 18. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Fikret Yıldırım’ın, Komite Başkan Yardımcısı Fatih Özcan ve Komite Üyesi Emine Nilay Özkan ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıya, eğitim ve danışmanlık firmaları yoğun ilgi gösterdi. 

YILDIRIM: YILIN HER GÜNÜ İLETİŞİMDE OLALIM 

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Meclis Üyesi Fikret Yıldırım, toplantıların sektörün geleceği için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “KOTO olarak görüşlerinize üst düzey önem veriyor, ticaretimizin önünde engel teşkil eden sorunları sizlerin önerileriyle çözüme kavuşturmayı çok değerli görüyoruz. İstişare toplantılarını beklemeden lütfen yılın 365 günü bizlerle iletişimde olup, sorunlarınızı ve görüşlerinizi iletin. Odamızın sizler için hayata geçirdiği hizmetlerden de maksimum düzeyde yararlanın” dedi. Akabinde görüş ve öneriler bölümüne geçildi. 

TOPLANTIDA ELE ALINAN KONULAR 

Toplantıda şu konular ele alındı; sektörün MARKA, KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerinden faydalanmasının önünün açılması, sektörde iz bırakan başarı hikayelerinin paylaşılması, CMS Yönetim Danışmanlığı Sertifikasının önemi, sektör üyelerinin iletişim kanallarını genişletmek amacıyla platformlar kurulması, KOTEV eğitimleri, sektör sorunlarının ilimiz genelinde gündeme getirilmesi adına toplantılar- buluşmalar gerçekleştirilmesi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir BüyükakınSeddar YavuzKOTO
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Benzin satışları mayıs ayında yüzde 57, motorin satışları ise yüzde 22 arttı Benzin satışları mayıs ayında yüzde 57, motorin...
Elektriğe Yeni Zam Kapıda! Elektriğe Yeni Zam Kapıda!
Ekmek 4, simit 5 lira oluyor Ekmek 4, simit 5 lira oluyor
Gayrimenkul Sitelerine Bildirim Zorunluluğu Geldi: Tüm Detayları Koto’da Anlatıldı Gayrimenkul Sitelerine Bildirim Zorunluluğu Geldi:...
eBay, Gittigidiyor'u kapatarak Türkiye faaliyetine son veriyor! eBay, Gittigidiyor'u kapatarak Türkiye faaliyetine...
Kocaeli Ticaret Odası’nın Yoğun Misafir Trafiği Kocaeli Ticaret Odası’nın Yoğun Misafir Trafiği
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Benzin satışları mayıs ayında yüzde 57,...
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken akaryakıt fiyatlarına günden güne zam geldi. Buna rağmen...

Haberi Oku