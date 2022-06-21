EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ekmek 4, simit 5 lira oluyor

Türkiye’nin birçok ilinde yapılan ekmek zammının ardından Kocaeli Fırıncılar Odası da yeni tarife için talepte bulundu. 3 liradan satılan 200 gram ekmeğin 4 lira olmasını isteyen fırıncılar, zammı ay sonu uygulamayı planlıyor. Ekmek dışında simitçiler de 4 liradan satılan 100 gram simidin 5 lira olması için dilekçe verdi.

Ekmek 4, simit 5 lira oluyor

21 Haziran 2022 Salı 11:13

 Fırıncılar Odası; un, elektrik, doğalgaz, maya, akaryakıt, işçilik maliyetleri gibi maliyetlerin yükselmesi ile birlikte ekmeğe zam için Esnaf ve Sanatkarlar Birliğine dilekçe verdi. Devlet destekli un çuvalının 350, devlet desteksiz un çuvalının 550 liradan satılması nedeniyle ortaya çıkan maliyetin zam yapılmadan karşılanmayacağını belirten fırıncılar ay sonunda ekmeğin 4 lira olmasını istedi. Aynı zamanda simit fırınları sahipleri ise Fırıncılar Odası ve KOTO’ya dilekçe vererek simidin 5 lira olmasını istedi.

BİRÇOK İL ZAM YAPTI
Un fiyatlarının açıklanması ve un çuvalının 550 lira olmasının ardından fırıncılar devletin vereceği desteği bekledi. Devlet destekli çuvalı 350 liraya temin edilen un fiyatı da ekmek zammını engelleyemedi. Fırıncılar devletten beklenen desteği bulamadıklarını, sadece un değil, akaryakıt, doğalgaz, elektrik, maya gibi diğer üretim araçlarına gelen zamlarla mevcut ekmek ücreti ile bunun karşılanamayacağını belirtti. Maliyetler gerekçe gösterilerek Rize’de ekmek 5 lira, Bursa, Yalova, Düzce, Bursa, Balıkesir başta olmak üzere birçok ilde ekmek 4 lira oldu.

BİRLİK ONAYLAYACAK
Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından 26 Şubat’ta yapılan ekmek zammı ile 250 gram ekmek 200 grama indirerek 3 liradan satılmaya başladı. Ardından aynı gün 3 liradan satılan 90 gram simit, 100 grama çıkartılarak 4 liradan satılmaya başlandı. Şubat ayından bu yana her ay gündemde olan ekmek zammı bu ayın sonunda uygulanacak Fırıncılar Odası 200 gram ekmeğin 4 lira olması için Kocaeli Esnaf Odaları Birliğine dilekçe verdi. Birlik tarafından yapılacak olan toplantıda zammın onaylanması bekleniyor.

FİYAT ARTIŞI KAÇINILMAZ
Ekmek zammı dışında simit üreticileri de Fırıncılar Odası ve KOTO’ya zam için dilekçe verdi. Simitçiler 4 liradan sattıkları 100 gram simidin 5 lira olmasını talep etti. Simitçilerin talebinin de ekmek zammının ardından değerlendirilmesi bekleniyor. Ekmek zammının uygulanmasının ardından simidin de 5 lira olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaDilovasıçayırovaKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Benzin satışları mayıs ayında yüzde 57, motorin satışları ise yüzde 22 arttı Benzin satışları mayıs ayında yüzde 57, motorin...
Elektriğe Yeni Zam Kapıda! Elektriğe Yeni Zam Kapıda!
Gayrimenkul Sitelerine Bildirim Zorunluluğu Geldi: Tüm Detayları Koto’da Anlatıldı Gayrimenkul Sitelerine Bildirim Zorunluluğu Geldi:...
Eğitim Ve Danışmanlık Sektörü Koto’da İstişare Toplantısı Yaptı Eğitim Ve Danışmanlık Sektörü Koto’da İstişare...
eBay, Gittigidiyor'u kapatarak Türkiye faaliyetine son veriyor! eBay, Gittigidiyor'u kapatarak Türkiye faaliyetine...
Kocaeli Ticaret Odası’nın Yoğun Misafir Trafiği Kocaeli Ticaret Odası’nın Yoğun Misafir Trafiği
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Benzin satışları mayıs ayında yüzde 57,...
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken akaryakıt fiyatlarına günden güne zam geldi. Buna rağmen...

Haberi Oku