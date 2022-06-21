Ekmek 4, simit 5 lira oluyor

Türkiye’nin birçok ilinde yapılan ekmek zammının ardından Kocaeli Fırıncılar Odası da yeni tarife için talepte bulundu. 3 liradan satılan 200 gram ekmeğin 4 lira olmasını isteyen fırıncılar, zammı ay sonu uygulamayı planlıyor. Ekmek dışında simitçiler de 4 liradan satılan 100 gram simidin 5 lira olması için dilekçe verdi.

Fırıncılar Odası; un, elektrik, doğalgaz, maya, akaryakıt, işçilik maliyetleri gibi maliyetlerin yükselmesi ile birlikte ekmeğe zam için Esnaf ve Sanatkarlar Birliğine dilekçe verdi. Devlet destekli un çuvalının 350, devlet desteksiz un çuvalının 550 liradan satılması nedeniyle ortaya çıkan maliyetin zam yapılmadan karşılanmayacağını belirten fırıncılar ay sonunda ekmeğin 4 lira olmasını istedi. Aynı zamanda simit fırınları sahipleri ise Fırıncılar Odası ve KOTO’ya dilekçe vererek simidin 5 lira olmasını istedi.





BİRÇOK İL ZAM YAPTI

Un fiyatlarının açıklanması ve un çuvalının 550 lira olmasının ardından fırıncılar devletin vereceği desteği bekledi. Devlet destekli çuvalı 350 liraya temin edilen un fiyatı da ekmek zammını engelleyemedi. Fırıncılar devletten beklenen desteği bulamadıklarını, sadece un değil, akaryakıt, doğalgaz, elektrik, maya gibi diğer üretim araçlarına gelen zamlarla mevcut ekmek ücreti ile bunun karşılanamayacağını belirtti. Maliyetler gerekçe gösterilerek Rize’de ekmek 5 lira, Bursa, Yalova, Düzce, Bursa, Balıkesir başta olmak üzere birçok ilde ekmek 4 lira oldu.





BİRLİK ONAYLAYACAK

Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından 26 Şubat’ta yapılan ekmek zammı ile 250 gram ekmek 200 grama indirerek 3 liradan satılmaya başladı. Ardından aynı gün 3 liradan satılan 90 gram simit, 100 grama çıkartılarak 4 liradan satılmaya başlandı. Şubat ayından bu yana her ay gündemde olan ekmek zammı bu ayın sonunda uygulanacak Fırıncılar Odası 200 gram ekmeğin 4 lira olması için Kocaeli Esnaf Odaları Birliğine dilekçe verdi. Birlik tarafından yapılacak olan toplantıda zammın onaylanması bekleniyor.





FİYAT ARTIŞI KAÇINILMAZ