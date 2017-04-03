EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Emekliye Bir Fırsat Daha

Emeklilerin yarısından fazlası promosyonu cebine koyarken, bankalar imkanları artırdı. Otomatik fatura talimatı verene ekstra 50 lira, emekli müşteri kazandırana her emekli için 100 lira veren var....

Emekliye Bir Fırsat Daha

03 Nisan 2017 Pazartesi 09:45

 Yaklaşık 11.5 milyon emeklinin 6.7 milyonu Mart'ta promosyonu cebine koyarken; bankaların rekabeti cazip fırsatlar ortaya çıkardı. Promosyonda taban tutar maaşa göre 300-375-450 lira olurken; kimi bankalar ödemeyi yükseltti, kimileri de ekstra imkanlar için düğmeye bastı. Promosyonu yükselten ilk banka, Fibabanka oldu. Banka, 3 yıllık promosyonu maaşa göre 330-415-500 liraya yükseltti. TEB ise emeklilere, maaşa göre 300-375-450 lira promosyona ilaveten, kredi kartından 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi halinde 50 lira bonus ödeyeceğini duyurdu. DenizBank da emeklilere 450 liraya varan promosyon ödeyeceğini belirtirken, bankasına emekli müşteri kazandıranlara her emekli için 100 lira nakit vereceğini açıkladı. Banka, "Emeklileri bankamıza yönlendiren ve maaşını bankamızdan almalarını sağlayan müşterilerimiz her emekli için 100 lira nakit kazanıyor" duyurusunu yaptı.

İMKANLAR ARTACAK

Bu imkanlara ilaveten bankalar, emeklilere hizmette de yarışıyor. Bu kapsamda emeklilere; ücretsiz havale, EFT, HGS etiketi ve para çekme gibi imkanlar sunuluyor. Mevduatta ve kredide faiz avantajlarının yer aldığı kampanyalar yapılırken, bazı bankalar da anlaşmalı firmalarda indirim imkanları sağlıyor. Emeklilere sunulan imkanların önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, imkanların artacağının sinyalini "Bazı bankaların farklı bonus çalışmaları yaptığını duyuyorum" sözleriyle verdi..
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
EmekliTatlıkuyuMuallim KöyBallıkayaHerekeWebHaberİzmitşekerpınarDerinceDaricaDilovasıKocaeliGebze GazetesiGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Altını Olana Çifte Fırsat Altını Olana Çifte Fırsat
Kentimizin İhracatı arttı Kentimizin İhracatı arttı
Girişimciye 150 bin TL hibe. Girişimciye 150 bin TL hibe.
Bakan Özlü Kocaeli'de Bakan Özlü Kocaeli'de
3 milyarlık pazarlık! 3 milyarlık pazarlık!
1.8 Milyon Eve Ucuz İnternet 1.8 Milyon Eve Ucuz İnternet
Yukarı Çık

Altını Olana Çifte Fırsat
Türkiye'de yastık altında 100 milyar dolarlık altın var. Bu altını ekonomiye kazandırmak için 'altın...

Haberi Oku