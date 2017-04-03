Emekliye Bir Fırsat Daha
Emeklilerin yarısından fazlası promosyonu cebine koyarken, bankalar imkanları artırdı. Otomatik fatura talimatı verene ekstra 50 lira, emekli müşteri kazandırana her emekli için 100 lira veren var....
İMKANLAR ARTACAK
Bu imkanlara ilaveten bankalar, emeklilere hizmette de yarışıyor. Bu kapsamda emeklilere; ücretsiz havale, EFT, HGS etiketi ve para çekme gibi imkanlar sunuluyor. Mevduatta ve kredide faiz avantajlarının yer aldığı kampanyalar yapılırken, bazı bankalar da anlaşmalı firmalarda indirim imkanları sağlıyor. Emeklilere sunulan imkanların önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.
Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, imkanların artacağının sinyalini "Bazı bankaların farklı bonus çalışmaları yaptığını duyuyorum" sözleriyle verdi..