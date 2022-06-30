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En düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ek göstergeye ilişkin kanun teklifinde, emeklilere aylık asgari 3 bin 500 lira ödenmesine ilişkin önerge kabul edildi.

En düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak

30 Haziran 2022 Perşembe 11:43

 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren kanun teklifinin görüşmelerinde, en düşük emekli aylığının 3 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören önerge kabul edildi.

Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin komisyondaki görüşmelerinde AK Parti ve MHP milletvekilleri, emekli aylığına ilişkin önerge sundu.

Kabul edilen önergeyle yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 3 bin 500 liraya çıkarılacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, teklif sahibi milletvekillerinin ve muhalefet milletvekillerinin en düşük emekli maaşının 3 bin liraya yükseltilmesini az bulduğunu dile getirerek, komisyon üyesi milletvekillerinin rakamın daha yüksek olması konusunda kendileriyle istişarede bulunduğunu belirtti.

Elitaş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaptıkları istişareler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları değerlendirmeler sonucunda Cumhur İttifakı olarak en düşük emekli maaşının 3 bin 500 lira olmasını komisyon üyelerinin takdirine sunduklarını kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, yapılan artışın çok düşük olduğunu savunarak, "Bu bir cinayete teşebbüstür, insanları öldürmeye teşebbüstür." dedi.

Bekaroğlu'nun tepkisi üzerine komisyonda kısa süreli bir tartışma yaşandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da alt sınırın 3 bin 500 liraya çıkartılmasının yetersiz olduğunu ifade ederek, alt sınırın açlık sınırı olan 6 bin 391 liranın üzerinde olması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, 2 bin 500 ya da 3 bin 500 lirayla geçinmenin imkansız olduğu görüşünü dile getirerek, alt sınırın asgari ücretten daha az olmamasını istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, katkılara ya da eleştirilere değer verdiklerini belirterek, imkanlar çerçevesinde bir artış yapıldığını ifade etti.
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