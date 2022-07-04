Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.





Haziranda TÜFE yüzde 4,95 arttı. Yıllık bazda tüketici enflasyonu yüzde 78,62 oldu.





Mayıs ayında bu rakam yüzde 73,50 açıklanarak 1998 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.





Açıklanan rakamlar birlikte memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısı için alacağı enflasyon farkı da netlik kazandı.





Yıllık en düşük artışı yüzde 23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti.





Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla; yüzde 26,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,76 ile eğitim ve yüzde 39,34 ile sağlık oldu.





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