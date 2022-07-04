EKONOMİ:
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Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, Haziran 2022 dönemine ilişkin tüketici enflasyonunu açıkladı.

Enflasyon rakamları açıklandı

04 Temmuz 2022 Pazartesi 11:13

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Haziranda TÜFE yüzde 4,95 arttı. Yıllık bazda tüketici enflasyonu yüzde 78,62 oldu. 

Mayıs ayında bu rakam yüzde 73,50 açıklanarak 1998 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.  

Açıklanan rakamlar birlikte memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısı için alacağı enflasyon farkı da netlik kazandı.

Yıllık en düşük artışı yüzde 23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla; yüzde 26,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,76 ile eğitim ve yüzde 39,34 ile sağlık oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA
Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 81,14 ile ev eşyası oldu.
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