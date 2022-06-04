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Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: 'Farkı kapatacak programları hazırlıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: 'Farkı kapatacak programları hazırlıyoruz'

04 Haziran 2022 Cumartesi 14:25

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan merakla beklenen "asgari ücret" zammına ilişkin de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz. Bundan sonraki önceliğimiz, insanımızın refah seviyesini artıracak politikalar olacaktır" açıklaması yapmıştı. Bu kapsamda öncelikli olarak memurlar ile emeklilerin önümüzdeki ay artacak maaşları ilgili bakanlıklar tarafından masaya yatırıldı.

VEKİLLER TALEPLERİ İLETTİ
AK Partili milletvekilleri alanda karşılaştıkları talepleri ilgili bakanlıklara iletti. Bu talepler arasında birinci sırada emekli maaşları yer aldı. EYT ve 3600 gösterge bunları takip etti.

ÇOK MEMNUN OLACAKLAR
Vekillerin bu talepleri üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren bakanlar, refah payı ile ilgili bu kesimleri çok rahatlatacak bir adım atılacağı mesajını da verdi.

ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
Hazine ve Çalışma Bakanlıklarının tamamladıkları 3600 ek gösterge düzenlemesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Kızılcahamam kampında vatandaşlara duyurması bekleniyor.

TÜM MESLEK GRUPLARI KAPSIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı 3600 ek gösterge düzenlemesinin bütün meslek gruplarını kapsayacağı da gelen bilgiler arasında.
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