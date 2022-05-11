"Fırsatçılara müsamaha göstermeyeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Konut Finansman Projesi'nin açıklanmasının ardından konut fiyatlarında yaşanan "fahiş" fiyat artışlarını çok yakından takip ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Konut Finansmanı Projesi'nin temel amacının uygun maliyetle ev sahibi olma avantajının yanı sıra vatandaşları konut fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumak olduğunu vurguladı.





Yine aynı şekilde, vatandaşların konut fiyatlarındaki artışlardan etkilenmemeleri için KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmaları kaydıyla belirli bir kaynak ayrıldığını belirten Nebati, şunları kaydetti:



