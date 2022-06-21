Gayrimenkul Sitelerine Bildirim Zorunluluğu Geldi: Tüm Detayları Koto’da Anlatıldı





31.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe alınan 538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte, menkul- gayrimenkul sitelerine, satış ve kiralama bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığı’na aylık olarak bildirilmesi zorunluluğu getirildi. Kocaeli Ticaret Odası, emlak sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin cezalı duruma düşmemesi için, Kocaeli Vergi Dairesi işbirliğinde, kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

KOTO’DA KAPSAMLI BİLGİLENDİRME

Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nurhayat Güldüren ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıda, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin ve Denetim Grup Müdür Vekili Ümit Kökdemir, düzenlemeye ilişkin kapsamlı bilgiler verdi. Emlak sektörü üyeleri toplantıya yoğun ilgi gösterdi.

VERGİ DAİRESİ’NDEN SUNUM

Toplantı, KOTO Başkan Yardımcısı Gezer’in açılış konuşması ile başladı. Düzenlemenin sektörü yakından ilgilendirdiğini ifade eden Gezer, Vergi Dairesi Başkanı Eşgin’e de destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Denetim Grup Müdür Vekili Ümit Kökdemir konu ile ilgili kapsamlı sunumunda şu ifadelere yer verdi; “Düzenleme ile aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ve yer sağlayıcılarına, yayımlanmasına aracılık ettikleri taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak internet ortamında verilen ilanlara ilişkin olarak devamlı bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NA BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Söz konusu Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandığı 31.05.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilen aracı hizmet sağlayıcıları, takvim yılının birer aylık dönemleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak; Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerini, Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini, Gelir İdaresi Başkanlığı (Başkanlık) tarafından belirlenecek diğer bilgileri elektronik ortamda Başkanlığa bildirmek zorundadır.

BİLDİRİMİN ZAMANI VE ŞEKLİ

Bildirilmesi zorunlu olan bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı’na aylık olarak bildirilecektir. Bir aya ait bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar bildirilmesi zorunludur. Devamlı bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerin bildirmesi gereken bilgilere ilişkin veri format ve standardı Başkanlık tarafından BTRANS aracılığıyla duyurulacak ve bilgiler bu Sistem üzerinden elektronik ortamda Başkanlığa bildirilecektir.

İLK BİLDİRİM ZAMANI

Sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenler, ilk bildirimlerini 2022 Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin olarak 01.08.2022 tarihine (31.07.2022 tarihinin hafta sonuna isabet etmesi nedeniyle) kadar Başkanlığa yapmak zorunda olacaklardır. Ayrıca, Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla yayında olan ilanlar ile Tebliğin yayımlandığı tarihten 31.05.2022 tarihine kadar ilk kez verilen ilanlara (bunlardan bu Tebliğin yayımlandığı tarihten 31.05.2022 tarihine kadar yayından kaldırılanlar ile 2022 Haziran ayında yayını devam eden veya yayından kaldırılanlar dahil) ilişkin bildirimin de 31.08.2022 tarihine kadar yapılması gerekecektir. Yapılan düzenleme kapsamında bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında Vergi Usul Kanunu’nun ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır.”



