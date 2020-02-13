Gebze İŞKUR, destek rakamlarını açıkladı

Türk ekonomisinin can damarı olarak adlandırılan

Gebze

’de 2019 yılında 25 bin 524 kişiye iş bulduklarını ve çeşitli projelerle 200 milyon TL harcama yaptıklarını belirten Karataş; “Aktif işgücü hizmetleri çerçevesinde; Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde pratik çalışmanın içinde olması, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla en az 2 çalışanı olan özel sektör işyerleri ile düzenlenen programlardan katılımcının günlük harçlık ve sigorta primlerini

İŞKUR

karşıladı. İşbaşı Eğitim Programı uygulamasında muhtelif işyerleri ile yapılan sözleşmelerle 5.056 katılımcının dahil edilmiş olduğu en az %50 istihdam garantili programların açıldığı ayrıca, 162 kişiye yönelik İstihdam Garantili Meslek kursu açtıklarını belirtti.





MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI AÇTIK

İŞKUR Gebze Şube Müdürü Nurullah Karataş, Halk Eğitim Müdürlükleri, KOMEK ile iş birliği yapılarak Mesleki Eğitim Kurslarını açmaya devam ettiklerini, ayrıca Gebze Ticaret Odası ile yapılan protokol çerçevesinde Girişimcilik kursularının açıldığını ve yıl sonuna kadar 824 kursiyere eğitim verildiğini söyledi. Karataş, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; “ 2019 yılı içerisinde Toplum Yararına Program kapsamında Kaymakamlıklara, Belediyelere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, Müftülüklere, Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü ve Gebze Teknik Üniversitesine çalıştırılmak üzere personel verildi.”

38 ÇALIŞANA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VERİLDİ

2019 yılı içerisinde işsizlik ödeneği için başvuran 30.583 kişiden hak sahibi olduğu, 11 bin 176 kişiye işsizlik ödeneği bağlandığını ve bunlara toplam 140 milyon 584 bin TL işsizlik maaşı ödendiğini de sözlerine ekleyen Karataş, “Bunun yanı sıra, kapanan işyerlerinden ücretlerini alamayan 1.227 kişiye Ücret Garanti Fonundan (ÜGF) 6 milyon 137 bin 840 TL ve Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Ödeneği (YÇÖ) 384 anneye 381bin 148 TL tutarında maddi destek sağlandı.’Dışsal Zorlayıcı Etkenler’ ile zor duruma düşen firmalara ve Kısa Çalışma Ödeneği almaya hak kazanan 38 firma çalışanına 5 milyon 896 bin 800 TL ödendi.” Dedi

25 BİN 953 İŞSİZ İŞ ARIYOR

Söz konusu, İşbaşı Eğitim Programı, Toplum Yararına Program, Girişimcilik Eğitim programları ve Kurslar için toplam 47 milyon TL harcama yaptıklarını, 153 milyon TL’si İşsizlik Sigortası işlemleri için olmak üzere toplam 200 milyon TL destek verdiklerini beliren Karataş,

“Gebze, Çayırova, Darıca ilçelerinden oluşan sorumluluk bölgesinin, büyük bir sanayi havzası

oluşturmasından dolayı Kocaeli’nin işgücü piyasasının büyüklüğü ve işlem hacmi bakımından ülkemizin en büyük illeri arasında yer almakta. Hizmet Merkezinde 2019 ayı sonu itibari ile kayıtlı iş arayan kişi sayısı 60 bin 535 kişidir. Bunlardan 25 bin 953 ‘ü işsiz olarak iş ararken, iş arayanların önemli bir kısmı ise halihazırda başka bir işyerinde çalışan “daha iyi şartlarda iş” arama amacıyla Kurumumuza kayıt yaptırdıkları veya kayıtlarını aktif tutanlardır.” Dedi.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ SAĞLANDI

Karataş, Gebze’nin iş imkânlarından dolayı ülkemizin diğer bölgelerinden devamlı göç aldığını , bu hızlı göçe rağmen, hizmet merkezinin özellikle mesleki belgeye sahip olmayan işsizlerin meslek sahibi olması için çaba harcadığını belirtti. İşkur Gebze Şube Başkanı Karataş, “ mesleki belgeye sahip olanlara aracılık yaparak işsizliğin azaltılması çabaları çerçevesinde, istihdamın geliştirilmesine katkı verebilecek kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yolları arayarak işsizliğe çözüm yolları üretmekteyiz” şeklinde konuştu.