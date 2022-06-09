“T.C. Dışişleri Bakanlığımız ve Finlandiya’nın Kalkınma, İş birliği ve Dış Ticaret Bakanlığı talebiyle Finlandiyalı iş insanlarından oluşan heyeti; ticari ilişkilerimizi kuvvetlendirmek ve yeni iş ilişkileri kurulmasını sağlamak üzere bölgemizde Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte ağırlayarak, olası işbirlikleri kurabilecekleri enerji sektörü firma yetkilileri ile buluşturduk, ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini sağladık ve bölgemiz ile Odamızın bu anlamda potansiyelini iş insanlarımız ile paylaştık.”
Gebze Ticaret Odası Finlandiyalı İş İnsanlarını Ağırladı
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler; Finlandiyalı iş insanlarından oluşan heyeti Gebze’de ağırladı.
“T.C. Dışişleri Bakanlığımız ve Finlandiya’nın Kalkınma, İş birliği ve Dış Ticaret Bakanlığı talebiyle Finlandiyalı iş insanlarından oluşan heyeti; ticari ilişkilerimizi kuvvetlendirmek ve yeni iş ilişkileri kurulmasını sağlamak üzere bölgemizde Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte ağırlayarak, olası işbirlikleri kurabilecekleri enerji sektörü firma yetkilileri ile buluşturduk, ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini sağladık ve bölgemiz ile Odamızın bu anlamda potansiyelini iş insanlarımız ile paylaştık.”