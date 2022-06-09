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Gebze Ticaret Odası Finlandiyalı İş İnsanlarını Ağırladı

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler; Finlandiyalı iş insanlarından oluşan heyeti Gebze’de ağırladı.

Gebze Ticaret Odası Finlandiyalı İş İnsanlarını Ağırladı

09 Haziran 2022 Perşembe 09:41

 Program kapsamında firma ziyaretleri de gerçekleştirilirken, Çiler sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“T.C. Dışişleri Bakanlığımız ve Finlandiya’nın Kalkınma, İş birliği ve Dış Ticaret Bakanlığı talebiyle Finlandiyalı iş insanlarından oluşan heyeti; ticari ilişkilerimizi kuvvetlendirmek ve yeni iş ilişkileri kurulmasını sağlamak üzere bölgemizde Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte ağırlayarak, olası işbirlikleri kurabilecekleri enerji sektörü firma yetkilileri ile buluşturduk, ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini sağladık ve bölgemiz ile Odamızın bu anlamda potansiyelini iş insanlarımız ile paylaştık.”

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