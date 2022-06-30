GTO’da Tarihi Meclis

KOSGEB Genel Müdürü Hasan Basri Kurt Meclis toplantısına katıldı. Toplantının açılış konuşmasını GTO Başkanı Nail Çiler yaptı. “Gebze Süper Lig de olan bir yer. Artık küçük işletmeler büyümek istiyor. Bizim bu bölgede Ar-Ge ve inovasyon daha önem kazandı. “ dedi. Biz rakamlarla konuşuyoruz. İSO 500 de 57 firma vardı bu sene 66 firmaya çıktı. Bu başarıda hepimizin desteği var. Üretim ekosisteminin içinde KOBİ’ler önemli bir yer tutuyor. Bu ülke için kazanım demek , ifadelerini kullandı.





UKRAYNA TİCARET BAKAN YARDIMCISI VE KOSGEB BAŞKANI MECLİS TOPLANTISINDA



