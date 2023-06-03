EKONOMİ:
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iş dünyası yeni kabineden beklentilerini açıkladı

- İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: - “Ekonomide Cumhuriyetimiz için 2023 startını yapacak bir ekip göreve geldi” - “Cumhurbaşkanımızın 21 yılda ortaya koyduğu icraatlar ve liderlik, bize gereken güç ve güveni veriyor, istikrarı sağlıyor”

iş dünyası yeni kabineden beklentilerini açıkladı

03 Haziran 2023 Cumartesi 23:27

 İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Yeni kabineyi Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmaya odaklanmış yetenekli ve liyakatlı bir kadro olarak görüyoruz. Ekonomide Cumhuriyetimiz için 2023 startını yapacak bir ekip göreve geldi” değerlendirmesinde bulundu.   
 
  İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün açıkladığı kabine hakkında iş dünyasının görüşlerini ifade etti. 
 
  Yeni kabinenin özel sektörün beklentilerinin ötesinde, ülkemize yeni vizyon ve marka değerleri kazandıracağını, 20 yılın üzerine gelecek 100 yılı inşa edeceğini belirten Avdagiç, “İş dünyamız için yeni bir heyecan ve motivasyon kaynağı olacaktır. İş dünyası olarak yakın çalışma içinde olduğumuz Ticaret, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlarımızla yeni dönemde daha da verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz. İstanbul Ticaret Odası olarak ekonomi yönetimine gereken katkıyı vereceğiz” ifadelerini kullandı. 
 
  Avdagiç, mesajını şöyle tamamladı: “Şimdi iş dünyası ve hükümet hep birlikte, önümüzdeki 5 yılı ‘ekonomide dünya birinci liginin kalıcı oyuncusu’ olacağımız bir fırsata çevirmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın 21 yılda ortaya koyduğu icraatlar ve liderlik, bize gereken güç ve güveni veriyor, istikrarı sağlıyor.” 


İHA
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