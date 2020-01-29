İŞKUR Kocaeli'de 65 bin kişiyi işe yerleştirdi

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İŞKUR İl Müdürlüğünün geçen yıl 65 bin 767 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi.

Kocaeli Valiliğinde düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısında konuşan Aksoy, İŞKUR İl Müdürlüğünün 2019 yılındaki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Aksoy, geçen yıl işletmelerden 91 bin 592 açık iş alındığını belirterek, bu taleplere karşılık olarak da 65 bin 767 kişi işe yerleştirildiğini kaydetti.

İşsizlik sigortası ödeneği almak için geçen yıl kuruma 65 bin 287 kişinin başvurduğunu aktaran Aksoy, "Bu başvuru yapanlardan 24 bin 33'ü işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır. Toplamda 274 milyon 188 bin 310 lira işsizlik ödeneği ödemesi yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

- Yaklaşık 215 bin kişiye iş danışmanlığı hizmeti verildi

Vali Aksoy, İŞKUR'un 2019 yılı itibarıyla iş danışmanlığı sürecindeki bireysel görüşme sayısının 214 bin 989 olduğunu aktararak, 12 aylık dönemde 9 bin 376 kişiye iş arama becerileri eğitimi, 12 bin 82 kişiye de mesleki eğitim verildiğini ifade etti.

İş Kur İl Müdürü Ulvi Yılmaz'ın yaptığı sunumla devam eden toplantıda, İŞKUR İl Müdürlüğünce 2020 yılında uygulanacak İşgücü Eğitim Planına ilişkin taslak görüşüldü.

Toplantıda, Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Proje Desteğine ilişkin başvurular da değerlendirildi.

AA