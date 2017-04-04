İŞKUR'dan İşsizlere 54 TL

İŞKUR tarafından Türkiye genelinde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına (İEP) başvurular devam ediyor. Bu kurslara katılan işsizler hem meslek öğreniyor hem de kursa katıldıkları her gün için 54 TL kazanıyor.

İŞKUR’un düzenlediği İşbaşı Eğitim Programlarına okuryazar, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans hatta yüksek lisans mezunu olan işsizler başvuru yapabiliyor.

BU SİSTEME KAYDOLMAK İÇİN BİRİNCİ ŞART SSK PRİMLERİNİN BAŞVURU YAPILDIĞI SIRADA ÖDENMİYOR OLMASI

“İş Tecrübesi Kazanmanızı Sağlıyoruz”

Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.

İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır.

Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilirler.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ

En fazla 78 fiili gün (3 ay) ve haftalık en fazla 45 saattir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

Emekli olmamak,

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde işsiz olmak (uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigorta primi yatırılmamış olmak)

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA KARŞILANABİLECEK GİDERLER

Katılımcı zaruri gideri (Günlük 54 TL)

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi

Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz.