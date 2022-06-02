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ISO 500’DE GEBZE TİCARET ODASI’NIN GURUR TABLOSU

İSO’nun her yıl düzenlediği, sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin En Büyük 500 Firması” sıralamasında ülkemiz sanayi ve ticari hayatına yön veren köklü ve güçlü kuruluşlara ev sahipliği yapan Gebze bölgesinden Gebze Ticaret Odası üyesi 66 firma yer alarak, bölgenin farkını bir kez daha ortaya koydu.

ISO 500'DE GEBZE TİCARET ODASI'NIN GURUR TABLOSU

02 Haziran 2022 Perşembe 09:28

 Gebze Ticaret Odası üyesi önemli şirketlerin yer aldığı liste ile ilgili GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail ÇİLER, Türkiye’nin gururu olan firmaları ve çalışanlarını tebrik etti. Çiler “Gebze Ticaret Odası olarak bizler, bölgemizin kalkınması için 21.000’i aşan üye sayımız ile var gücümüzle çalışıyor, firmalarımızın gelişim odaklı büyümeyi gerçekleştirebilmesi adına hizmetlerimizi kesintisiz sürdürmeye gayret ediyoruz. Üretimin ve ihracatın büyük önem taşıdığından hareketle, kentimiz ve ülkemiz için çalışarak katma değer üreten tüm firmalarımızı ve çalışanlarımızı yürekten kutluyor, 66 üye şirketimizin Türkiye’nin En Büyük 500 firması arasında yer almasından gurur duyuyoruz.” dedi.
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