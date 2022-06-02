ISO 500’DE GEBZE TİCARET ODASI’NIN GURUR TABLOSU İSO’nun her yıl düzenlediği, sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin En Büyük 500 Firması” sıralamasında ülkemiz sanayi ve ticari hayatına yön veren köklü ve güçlü kuruluşlara ev sahipliği yapan Gebze bölgesinden Gebze Ticaret Odası üyesi 66 firma yer alarak, bölgenin farkını bir kez daha ortaya koydu.

02 Haziran 2022 Perşembe 09:28