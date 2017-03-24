İşsizlikle Mücadele !

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere, devlet yoksullara destek olmaya devam ediyor. Sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanlara iş bulmak için tüm imkanlar seferber ediliyor. Bu kapsamda sosyal yardımlar arasında 'istihdam yardımı' da yer alıyor. Bu yardım da iş arama ve bulma desteklerini içeriyor.

EN FAZLA 3 KERE VERİLİYOR

Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde, işe başvuru/ kabul aşamasında gereken sağlık raporu, fotoğraf vb giderleri için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere 40 ile 100 lira arası yardım alabiliyor. Bu şekilde iş arayan ve iş görüşmesine giden kişilerin karşılaştıkları masraflar karşılanmış oluyor. Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor.