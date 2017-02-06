İşte, İşçi Arayan O Fabrikalar!

İŞKUR Gebze Hizmet Merkezi, haftalık iş ilanları listesini yayınladı. Buna göre Gebze, Dilovası ve Çayırova’da 211 firmanın 97 farklı meslekten 1240 elemana ihtiyacı var.



Gebze



Nozhak Sosyal Hizmetler (50 işçi),

3A İnsan Kaynakları (40 işçi),

Rözmaş Çelik (30 işçi),

ZF Sachs (30 işçi),

Özşahinler Temizlik (30 işçi),

Özgü İdari Hizmetler (25 işçi),

Ocak Kalıp (25 işçi),

HNO Makine (25 işçi),

Royal Ambalaj (20 işçi),

Tayaş Gıda (20 işçi),

Sarten Ambalaj (20 işçi),

Kent Gıda (20 işçi),

Sıddık Kardeşler (12 işçi),

Kabel Kablo (10 işçi).



Çayırova



Farplas Oto (43 işçi),

Namet Gıda (40 işçi).



Dilovası



Tosçelik Profil (20 işçi),

HD Çelik (20 işçi),

Diler Demir Çelik (20 işçi).

Gebze, Dilovası ve Çayırova'daki iş ilanları için İŞKUR Gebze Hizmet Merkezinden ulaşabilirsiniz.