Kart Limitleri 7 Günde Düşürülecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların kredi kartlarıyla ilgili yönetmeliğinde tüketici lehine değişikliğe gidiyor. Üzerinde çalışılan taslağa göre, bankaların vatandaşa sormadan ya da sorarak yükselttiği kredi kartı harcama limiti, vatandaşın talebi halinde en geç 7 gün içerisinde düşürülebilecek. Bankalar limit indirme süresi konusunda esnek davranamayacak.

BAŞVURU TARİHİNİ VERECEK

BDDK, bankacılıkla ilgili iki ayrı yönetmelikte yapacağı değişikliği internet sitesinden kamuoyuyla paylaştı. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 18'inci maddesinde yapılması düşünülen değişiklik; kart sahiplerinin kredi kartını iptal ettirme ve sözleşmeyi feshetme hakkına ‘kullanılabilir kart limitini azaltma' hakkının da eklenmesini öngörüyor. Yönetmeliğin bu şekilde değiştirilmesi halinde bankalar, kart sahibinden talep gelmesi halinde artık diledikleri zaman değil, en geç 7 gün içerisinde kart limitini düşürmek zorunda kalacaklar. Banka şubeleri, kart limiti düşürme talebini aldıkları tarihi belge olarak kart sahibine vermek zorunda olacaklar.

KART TAKSİTİ 3 AY UZUYOR

BDDK aynı yönetmelik taslağıyla, daha önce bireysel kredi kartlarıyla yapılan alışveriş ve nakit çekimlerinde 9 aydan 12 aya uzattığı taksit süresini kurumsal kredi kartları için de getirmeyi planlıyor. Bu değişikliğin gerçekleşmesi halinde kurumsal kredi kartı kullanan esnaflarla şirketler harcamalarını 9 yerine 12 ay taksitlendirebilecekler.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ARTIYOR

BDDK, üzerinde çalıştığı bir diğer yönetmelik taslağıyla da banka şubelerine ek güvenlik önlemleri getirmeyi planlıyor. Mevcut düzenlemede bankalar, şubelerinde uygulayacakları güvenlik önlemlerini il özel güvenlik komisyon kararlarına göre belirliyorlar. Yönetmeliğin değişmesi halinde bankalar, şubelerde uygulayacakları güvenlik önlemlerini belirlerken il komisyon kararlarının yanı sıra şubenin büyüklüğü, işlem hacmi ile bulunduğu bölge gibi konuları da dikkate almak zorunda olacaklar. Buna göre, örneğin para hareketinin çok yüksek olduğu şubeler ilave güvenlik elemanı çalıştıracak, ilave teknik güvenlik yatırımı yapacak.