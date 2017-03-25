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KIDEM TAZMİNATLARINI MERAK EDENLER..

Kıdem Tazminatı Hesaplama https://www.vergiportali.com/kidemihbarhsp.aspx Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu "Yüzde 85 civarında kıdem tazminatından faydalanamayan bir kitle var. 12 milyon çalışanın yüzde 80’i dediğimizde 10 milyon çalışan kıdem tazminatından faydalanamıyor. Bu bizim göz yumabileceğimiz bir rakam değil. İnşallah önümüzdeki 2 ayda düzenleme hükümetten Meclis'e gelecek" dedi.

KIDEM TAZMİNATLARINI MERAK EDENLER..

25 Mart 2017 Cumartesi 13:11

Kıdem Tazminatı Hesaplama


AA

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Merkezi'nde  düzenlenen, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" projesi basın toplantısına  katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çalışma hayatında milli seferlik projesi başlattıklarını ve  bu kapsamda 1,5 milyon istihdam hedefine ulaşmak amacıyla çalışmalara devam  ettiklerini söyledi.

Müezzinoğlu, projeyle Cumhuriyet tarihinde görülmemiş imkanlar  sunduklarını, bunun da daha çok üretim, ihracat olarak geri döneceğini ve  işverenlerin de bundan kazanacağını dile getirdi. Emeklilere 2002’de yılda 16 milyar 700 milyon lira ödendiğini belirten  Müezzinoğlu, bu rakamı 196 milyar liraya çıkardıklarını ifade etti.

2  AYDA DÜZENLEME HÜKÜMETTEN MECLİSE GELECEK

"Kıdem tazminatı fonu kurulacak mı?" sorusuna ilişkin Müezzinoğlu, iş  hayatıyla ilgili önemli sorunlar olduğunu vurguladı.

Müezzinoğlu, İş Mahkemeleri Kanunuyla ilgili Adalet Bakanlığıyla  ilgili ortak çalışma içinde olduklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Alın teri kutsaldır. Hakkı hukuku korunmalıdır. Ancak akıl teri de  kutsaldır. Onun da hakkı hukuku korunmalıdır. Sürelerle ilgili işçi ve işveren  sendikalarının bize önerdiği önemli süre kısıtlamaları var. İnşallah önümüzdeki 2  ayda düzenleme hükümetten meclise gelecek. Hakkaniyetli, adaleti merkeze alan,  iki tarafı da koruyan bir sistem kurulacak. Kıdem tazminatının özü doğru ancak şu  anki pozisyonu çok yanlış. Bir çalışanın hak ve hukukunun sizin kasanızda  birikmesi doğru değil. Şimdi kasa uygunsa yarın bunun uygun olup olmayacağını  bilmiyoruz. Kıdem tazminatı işçinin hakkı. O alın teri sizin kasanıza  birikmemeli. Güvenli bir adreste birikmeli. Bir olağanüstü durum olursa ne  olacak? Böyle bir dönemde işçinin hakkını korumakta güçlü bir sistem ihtiyaç var.  İnşallah bu yıl merkeze çalışanın hak ve hukukunu koruyan, güvenceli,  hakkaniyetli, sürdürülebilir bir sistemi inşallah kuracağız. Asıl mağdur olan  çalışan. Çünkü yüzde 85 civarında kıdem tazminatından faydalanamayan bir kitle  var. 12 milyon çalışanın yüzde 80’i dediğimizde 10 milyon çalışan kıdem  tazminatından faydalanamıyor. Bu bizim göz yumabileceğimiz bir rakam değil. Bu sistem sürdürülebilir değil.”

KAYIT DIŞI İSTİHDAM

Mehmet Müezzinoğlu, kayıt dışı çalışanlarla ilgili soru üzerine, bu  sorunun önemine değindi. Kayıt dışılığın ağır bedel getirdiğinin altını çizen Müezzinoğlu,  şöyle devam etti:

“Bu durum, kayıt içinde olanın rekabet gücünü azaltıyor. Çünkü  diğerinin tüm para cebinde kalıyor. Öbür taraftan devlet alması gerekeni  alamıyor. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Kayıt dışılığı 2002’den bu yana yüzde 52’den  yüzde 32,8’lere kadar indirmişiz. Bunun karşılığı da yılda 40 milyar. Bu çok iyi  para. Yüzde 32’ye bakarsak 60 milyar. Her yıl gelmesi gelen bu parayı alamıyoruz.  Hedefimiz kısa sürede 25’lerin altına inmek ama olması gereken 15’lerin altına  inmek. Eylem planlarını  hazırlıyoruz. İnşallah beraber bunu başaracağız."

ERKEN EMEKLİLİK

Müezzinoğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili soru üzerine de  şunları kaydetti:  "CHP Genel Başkanı, ‘2 yılda milletvekili yapacaklar gençleri.’ Ben de  CHP Genel Başkanına, ‘yalan söylüyorsun’ demek ağrıma gidiyor ancak ne yazık ki  yalan söylüyorsun. Senin 54 yaşında milletvekillerin bana geliyorlar. Yaşa  takılıyorlar. Ben de ‘takılacaksınız’ diyorum. Yaşını doldurmadan emekli olunmaz.  Bugünkü buna takılıyor da 18 yaşındaki çocuğun 60 yaşından önce emekli olma şansı  sıfır. Çünkü 2036’da 60 yaşından önce kimse emekli olamayacak. Bayanlar da 58  yaşından önce olamayacak. Biz bunu başarmalıyız. Dünyaya baktığımızda, gelişmiş  ülkelerde engelli vesaire hariç 64 yaşında emekli bulamazsınız. Daha önce 33  yaşında emekli olanlar oldu. Böyle bir sistem yürümez. Kimse kimseyi kandırmasın.  OECD ülkelerinde emeklilerin ortalama yaşı 72. Türkiye’de biz yeni 52’yi  yakaladık. Bu yıldan yıla artacak. Bugün Almanya 67’yi konuşuyor. Bu yıl  emeklilere 206 küsur milyar ödeme yapacağız. Bunu hazineden ödeyeceğiz. Bu böyle  gitmez."  




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