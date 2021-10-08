banner673
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de yılın ilk 9 ayında 94 proje hayata geçirildi

- Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: - "İlimizde, 2021 yılında, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından toplam 502 proje uygulanmaktadır. Eylül ayı sonu itibarıyla 94 proje tamamlanmıştır. Devam eden proje sayısı 305, ihale aşamasında bulunan proje sayısı 46, henüz başlanamayan proje sayısı 55, tasfiye edilen iş sayısı ise 2'dir.

Kocaeli'de yılın ilk 9 ayında 94 proje hayata geçirildi

08 Ekim 2021 Cuma 11:28


Kocaeli'de, bu yılın ilk üç çeyreğinde kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından 94 proje tamamlandı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, koordinasyonu gerektirecek hususların görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen 2021 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Yavuz, 2021 yılı yatırımlarının proje tutar toplamının 16 milyar 935 milyon lira olduğunu belirterek, İl Yatırım Takip Sistemine girilen verilere göre, kentte bu yıl, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından toplam 502 proje uygulanmakta olduğunu söyledi.

Eylül ayı sonu itibarıyla 94 projenin tamamlandığını kaydeden Yavuz, "Devam eden proje sayısı 305, ihale aşamasında bulunan proje sayısı 46, henüz başlanamayan proje sayısı 55, tasfiye edilen iş sayısı ise 2'dir. 2021 yılı yatırımlarının proje tutarı toplamı 16 milyar 935 milyon liradır. 2021 yılı ödenek toplamı ise 5 milyar 217 milyon lira olup, ilk 9 aylık dönem sonuna kadar bu ödenekten yapılan harcama toplamı ise 2 milyar 519 milyon liradır." diye konuştu.

Yavuz, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, koordinasyonu gerektirecek hususların görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen toplantının hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Yetkililer tarafından yapılan sunumların ardından koordinasyon gerektiren hususlar görüşülerek, yapımı devam eden projeler hakkında istişarelerin yapıldığı toplantıya, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile ilgili kurum temsilcileri katıldı. 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
"Sanayi kenti" Kocaeli'nin ihracatı eylülde zirve...
Kocaelili inşaatçılar, Sakarya’yı da çözüm arayış sürecine dahil etti Kocaelili inşaatçılar, Sakarya’yı da çözüm...
Başkan Bulut, Odalar Müşterek Toplantısı’na katıldı Başkan Bulut, Odalar Müşterek Toplantısı’na...
Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı
KSO Başkanı Zeytinoğlu: İhracatta tarihi rekor KSO Başkanı Zeytinoğlu: İhracatta tarihi rekor
SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş., Gebze Teknik Üniversitesi’nde açtığı Proses Sistemleri Merkezi’nde, katma değer üreten yenilikçi projeleri hayata geçirecek SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş., Gebze Teknik...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

"Sanayi kenti" Kocaeli'nin ihracatı eylülde...
- Eylülde 1 milyar 683 milyon 591 bin dolarla aylık bazda bu yılki en yüksek ihracat gerçekleştirildi -...

Haberi Oku