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EKONOMİ:
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Kocaeli'nin girişimci kadınları kurdukları kooperatifle yöresel ürünleri tüketiciyle buluşturuyor

Karamürsel ilçesinde bir araya gelen 7 kadın, imece usulü yaptıkları yöresel ürünleri kurdukları kooperatif çatısı altında satarak dayanışma örneği sergiliyor.

Kocaeli'nin girişimci kadınları kurdukları kooperatifle yöresel ürünleri tüketiciyle buluşturuyor

10 Nisan 2021 Cumartesi 14:30

- Karamürsel Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Tuğba Türkmen:
- "Amacımız sadece burada üretim yapmak değil, evlerinde üretim yapan kadınları da desteklemek"
- "Sadece yiyecek değil, farklı alanlarda da üretim yapan kadınları destekleyeceğiz. Yöresel anlamda çalışmalar yapmak istiyoruz"

Karamürsel Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Tuğba Türkmen, AA muhabirine, kadınları desteklemek ve onlara iş ve üretim alanı oluşturmak niyetiyle yola çıktıklarını söyledi.
Türkmen, bu doğrultuda geçen yıl eylül ayında kooperatifi kurduklarını, kendi yaptıkları erişte, tarhana, salça, mantı, içli köfte, yoğurt gibi ürünlerin satışıyla aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirtti.
Üretime katkı sağlayan kadınlarla hiçbir zaman bağlarını koparmadıklarını anlatan Türkmen, kadınları üretime teşvik ederek büyümeyi hedeflediklerini dile getirdi.
Türkmen, çalışmalarını imece usulü yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Amacımız sadece burada üretim yapmak değil, evlerinde üretim yapan kadınları da desteklemek. Bunun için internet sitesi kurduk. 'www.dogalburada.com' adresimiz üzerinden evlerinde üretim yapan kadınlarımızın satışlarını gerçekleştireceğiz. Sadece yiyecek değil, farklı alanlarda da üretim yapan kadınları destekleyeceğiz. Yöresel anlamda çalışmalar yapmak istiyoruz. Bunun için de Kocaeli Üniversitesinden destek almayı planlıyoruz. Yaptığımız ürünleri pazarlamak için marketler ve firmalarla görüşmeler yaptık, oralara ürünlerimizi verebilmemiz için ambalaj tasarımı ve barkod sistemimiz olması gerekiyor. Bunlarda şu anda bize çok büyük maliyet."
Karamürsel'de cuma ve salı günleri kurulan halk pazarlarında stant açarak ürünlerinin satışını yaptıklarını dile getiren Türkmen, sipariş üzerine de çalıştıklarını söyledi.
- "Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok"
Türkmen, üretime katkıda bulunmak isteyen kadınlara seslenerek, "Tüm hanımlarımızı desteklemek istiyoruz. Üretim yapan kadınlarımız gelsin tanışalım. Evlerinde boş vakit geçirmeyerek, üretime katılarak en azından çocuklarının okul harçlıklarına, mutfak masraflarına katkı sağlayabilirler. İnanıyorum ki kendilerine olan inanç ve güvenleri artacak. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok." diye konuştu.
Köylerde üretim yapan kadınlarla iş birliği yapmak için harekete geçtiklerini anlatan Türkmen, "Meşhur Karamürsel sepeti ve pazar filesi örücülüğü kurslarında eğitim almış kadınlarımız var. Onlara ulaşarak, evlerinde yaptıkları ürünleri takıları, iğne oyaları, el örgüleri kooperatifimiz üzerinden satmalarını sağlamak istiyoruz. Kooperatif olarak ilçe sınırlarımız içerisinde tarla kiralamak istiyoruz. Orada kadınlarımızın tıbbi aromatik bitkiler konusunda İlçe Tarım Müdürlüğü ile eğitim almalarını, daha sonra üretim yapmalarını sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkmen, çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını dile getirerek, hedeflerine adım adım ilerlediklerini sözlerine ekledi.










AA
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