KOTO’da otomotivciler ve Uzunkaya’yı buluşturan toplantı

Kocaeli Ticaret Odası 12. Meslek Komitesi (Motorlu Taşıtlar ve Otomotiv Yedek Parça), 2. El araç ticareti yapan üyelerini, sektörel istişare toplantısında buluşturdu. İlginin yoğun olduğu toplantıda, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya da yer alarak, sektörün görüş ve önerilerini dinledi. KOTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Volkan Yılmaz’ın, 12. Meslek Komitesi Başkanı Serkan Karakadılar, Meclis Üyesi Hasan Kaya ve Komite Üyesi Seyfi Özkar ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıda, Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı ile otomotiv ticareti yapan üyeler yer aldı.

YILMAZ: KOTO HER ZAMAN YANINIZDA

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Başkan Vekili Yılmaz, “2. el araç alım- satımı yapan siz kıymetli esnaflarımızın sorunlarını görüşmek mümkünse çözüm girişimlerini başlatmak üzere bir araya geldik. Maalesef kayıt dışı faaliyetin en yaygın olduğu sektörlerden biri de bu. Kayıt dışı ile mücadeleyi bir an önce başlatıp, sektörde haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla yapılması gereken girişimleri hep beraber masaya yatırıp, harekete geçeceğiz. Sektörün görüşlerini yansıtan tüm kesimden esnafımız burada. Faydalı bir toplantı olacağına yürekten inanıyorum. KOTO olarak her zaman sizlerin yanındayız” dedi.

BATI: GELSİNLER, AYNI MİNDERDE GÜREŞELİM

Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, sektördeki kayıt dışı faaliyetin geldiği durumu rakamlarla açıklayarak, ikinci en önemli sorunlarının ise noter olduğunu ifade etti. Batı, “Sektörümüzün en ciddi sorunu kayıt dışı faaliyet. İkincisi ise noter. Nöbetçi noterlerde personel sayısının artırılması önem arz ediyor. Türkiye’de 400 bin adet, 3 arabadan fazla araç ticareti yapan insan sayısı var. Bunlardan 70 bin adedi kayıtlı. Bu rakamın 26 bini ise tam komplike. Yani yetki ve yeterlilik belgesi de dahil olmak üzere tüm şartları yerine getiren kişiler. Hal böyle olunca 330 bin adet kayıt dışı insan var. Bunların da kayıt altına alınmasını istiyoruz. Böyle haksız rekabete ve sektörde deformasyona sebep oluyorlar. Gelsinler başımızın üstünde yerleri var. Onlar da resmi olarak bu işi yapsınlar. Aynı minderde güreşelim” dedi.

‘BU BİRLİKTELİĞİ SAĞLAYAN KOTO’YA TEŞEKKÜR EDİYORUM’

Ticaret İl müdürü Veysi Uzunkaya da, 2020 yılında yürürlüğe giren İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğinin, sektörün ortak görüşüyle hazırlandığını ifade ederek, “Sizin gibi sahada olan kardeşlerimizin sorunlarını çözmek bizim asli görevimiz. Bu birlikteliği sağlayan Kocaeli Ticaret Odası Başkanımız Necmi Bulut’a da ayrıca teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 2. El satışlarla ilgili bir düzenleme yapıldı. 2,5 yıldır yürürlükte. Her taraf için bazı sıkıntılar var. Oturması için bekliyoruz. 2. El araç ticareti düzenlemesini yaparken biz de müdürlük olarak destek verdik. Bu taleplerin büyük bir kısmı sektörden yani sizlerden geldi. Sizinle ilgili bu düzenleme üst birlikleriniz ve sizlerin talepleri doğrultusunda çıktı. Elbette bazı eksiklikler olabilir. Bu gibi toplantılarla sorunları tespit edip, değişiklik noktasında adımlar atıyoruz. Yine sizlerin yanındayız.

‘HER ZAMAN EMRİNİZDE VE YANINIZDAYIZ’

Bu sektör mevzuattan önce çok disiplinsiz ve düzensiz bir alandı. Bunu sizler de çok iyi biliyor ve görüyordunuz. Sektörle hiç alakası olmayan kişiler araç ticareti yapıyordu. Bu işin hakkaniyetiyle ve mevzuatla barışık bir şekilde yürütülmesini arzu ediyoruz. Ekonomideki dalgalanmalar ve çip sorunu halen devam ediyor. Ne zaman çözülecek bilinmiyor. Dolayısıyla sizin alanınız biraz daha hareketli geçecek. Şimdiden 2. elde çok suni bir artış söz konusu. Çok kabul edilebilecek bir artış değil. 2. El araç, bayi liste fiyatından daha pahalı. Bu piyasayı gerecek hususlarda her an her saniye telefonun ucundayız, yanındayız. Ticaret İl Müdürlüğü’nden yetki almamış, bu işi yetkisiz yapan kişilerle her an her saniye mücadeleye hazırız. Denetimdeyiz. Denetimler devam ediyor. Sizlerle birlikte, en azından kendi ilimizi disipline etmek ve kayıt altına almak için her zaman emrinizde ve yanınızdayız” dedi.

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Konuşmaların akabinde, Komite Başkanı Serkan Karakadılar moderatörlüğünde soru-cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde ise; otomotiv ticaretinde kayıtdışı ile mücadele, wawacars- otonet, arabam.com, sahibinden.com ve buna benzer, petrol istasyonları da dahil olmak üzere oto ticareti faaliyetlerinin düzene sokulması, noterlerin hafta sonu eleman sayısını artırması, noterlerde araç alım- satımı yapan kişilerin denetlenmesi, açık artırmalı satışlarda yaşanan sıkıntılar, ekspertiz merkezlerinin düzenlenmesi, yetkilendirilmesi, TSE standart ve teminatlar karşılığında uygun yerlerde açılabilmelerinin sağlanması, yetki belgelerinin son uzatmadan sonra ivedilikle yürürlüğe girmesinin sağlanması konuları görüşüldü.