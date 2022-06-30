KOTO’dan Belarus, Kazakistan, İtalya ve Endonezya’ya Co-Matching İkili İş Görüşmeleri daveti

HEDEF SEKTÖRLER
4 yıldır düzenlenen Co-Matching İkili İş Görüşmeleri’nin sunduğu imkanları paylaşarak, katılımcılar için tam anlamıyla yatırım fırsatına dönüştüğü bilgisini paylaşan Genel Sekreter Anlıpak, “Hedef sektörlerimiz arasında bu yıl makine imalatı, metal- makine işleme, plastik- kauçuk, otomotiv- otomotiv yan sanayi, kimya, inşaat- yapı malzemeleri, orman ürünleri- mobilya, dayanıklı tüketim malzemeleri, enerji, elektrik- elektronik, gıda, turizm ve gayrimenkul yer alıyor. İş görüşmeleri etkinliğimizde, ülkeniz iş insanları ürün ve projelerini Kocaelili iş insanlarına tanıtabilir, Türkiye’de ve Kocaeli’de iş ağı kurabilir veya genişletebilir. KOTO üyesi iş insanlarımız, global ölçekteki firmalarla partnerlik yapabilecek yetkinliktedir” dedi. Endonezya ve Belarus başkonsolosları ziyaret için ayrı ayrı teşekkür ederken, katılım ve ülkelerinde duyurum noktasında tam destek sözü verdi.