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KOTO’dan Belarus, Kazakistan, İtalya ve Endonezya’ya Co-Matching İkili İş Görüşmeleri daveti

Kocaeli Ticaret Odası’nın, üyelerini dünya pazarlarına açmak amacıyla bu yıl 25 Ağustos 2022 Perşembe günü Doğu Marmara ABİGEM işbirliğiyle online olarak düzenleyeceği Co-Matching İkili İş Görüşmeleri etkinliğine, uluslararası davetler hız kesmeden devam ediyor. Hedef ülkelerin başkonsolos ve ticari ataşelerini ziyaret eden KOTO, programla ilgili kapsamlı bilgiler vererek, katılım sayısını da artırıyor. KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak ile Araştırma ve Dış Ticaret Servisi Şefi Oğuz Çağıl, bu kapsamda Endonezya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu İmam Asari, Endonezya Cumhuriyeti İstanbul Ticaret Ataşesi Jepri Edi, Belarus Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Aleksi Shved, Belarus Cumhuriyeti İstanbul Konsolosu Ihar Salauyou, İtalya İstanbul Başkonsolosluğu Konsolos Irena Pastatorino Olmi, Ticaret Ataşesi Giovanni Turturiello ve Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Bayel Alim ile bir araya geldi. Ziyaretlerde, ABİGEM Uluslararası İş Geliştirme Uzmanı Burak Çakır da yer aldı.

KOTO'dan Belarus, Kazakistan, İtalya ve Endonezya'ya Co-Matching İkili İş Görüşmeleri daveti

30 Haziran 2022 Perşembe 17:40


HEDEF SEKTÖRLER 

4 yıldır düzenlenen Co-Matching İkili İş Görüşmeleri’nin sunduğu imkanları paylaşarak, katılımcılar için tam anlamıyla yatırım fırsatına dönüştüğü bilgisini paylaşan Genel Sekreter Anlıpak, “Hedef sektörlerimiz arasında bu yıl makine imalatı, metal- makine işleme, plastik- kauçuk, otomotiv- otomotiv yan sanayi, kimya, inşaat- yapı malzemeleri, orman ürünleri- mobilya, dayanıklı tüketim malzemeleri, enerji, elektrik- elektronik, gıda, turizm ve gayrimenkul yer alıyor. İş görüşmeleri etkinliğimizde, ülkeniz iş insanları ürün ve projelerini Kocaelili iş insanlarına tanıtabilir, Türkiye’de ve Kocaeli’de iş ağı kurabilir veya genişletebilir. KOTO üyesi iş insanlarımız, global ölçekteki firmalarla partnerlik yapabilecek yetkinliktedir” dedi. Endonezya ve Belarus başkonsolosları ziyaret için ayrı ayrı teşekkür ederken, katılım ve ülkelerinde duyurum noktasında tam destek sözü verdi.  






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