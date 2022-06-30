KOTO’dan Belarus, Kazakistan, İtalya ve Endonezya’ya Co-Matching İkili İş Görüşmeleri daveti

Kocaeli Ticaret Odası’nın, üyelerini dünya pazarlarına açmak amacıyla bu yıl 25 Ağustos 2022 Perşembe günü Doğu Marmara ABİGEM işbirliğiyle online olarak düzenleyeceği Co-Matching İkili İş Görüşmeleri etkinliğine, uluslararası davetler hız kesmeden devam ediyor. Hedef ülkelerin başkonsolos ve ticari ataşelerini ziyaret eden KOTO, programla ilgili kapsamlı bilgiler vererek, katılım sayısını da artırıyor. KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak ile Araştırma ve Dış Ticaret Servisi Şefi Oğuz Çağıl, bu kapsamda Endonezya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu İmam Asari, Endonezya Cumhuriyeti İstanbul Ticaret Ataşesi Jepri Edi, Belarus Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Aleksi Shved, Belarus Cumhuriyeti İstanbul Konsolosu Ihar Salauyou, İtalya İstanbul Başkonsolosluğu Konsolos Irena Pastatorino Olmi, Ticaret Ataşesi Giovanni Turturiello ve Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Bayel Alim ile bir araya geldi. Ziyaretlerde, ABİGEM Uluslararası İş Geliştirme Uzmanı Burak Çakır da yer aldı.