KSO Başkanı Zeytinoğlu Bütçe Gerçekleşmelerini Değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, temmuz ayı ile ilgili yaptığı açıklamada; “Temmuz ayında bütçe gelirleri 86.5 milyar TL, bütçe giderleri 116.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Gelirler yüzde 7.4 azalırken, giderlerde yüzde 39.1 ile yüksek bir artış oldu. Bütçe gelirlerinin azalması ve giderlerin artması sonucu temmuz ayında bütçe 29.7 milyar TL açık verdi.” dedi. Zeytinoğlu, “Bütçe, ekonomimizin güçlü olduğu yönlerden biriydi. Covid-19’un etkilerinin azaltılmasına yönelik teşvikler bütçe açıklarında yükselişlere neden oldu. Ocak temmuz dönemi bütçe açığı 139.2 milyar TL’ye yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 68.7 milyar TL idi.” ifadelerini kullandı. Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Bütçe giderinde en yüksek artışın yüzde 95.5 artışla cari transferler kaleminde olduğunu görüyoruz. Bütçe gelirleri tarafında ise, bütçeye en fazla katkı sağlayan vergi gelirleri yüzde 30 artarken diğer gelirler kaleminin yüzde 70 azaldığını görüyoruz.” dedi.