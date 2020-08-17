banner490
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KSO Başkanı Zeytinoğlu Bütçe Gerçekleşmelerini Değerlendirdi

KSO Başkanı Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan temmuz ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

KSO Başkanı Zeytinoğlu Bütçe Gerçekleşmelerini Değerlendirdi

17 Ağustos 2020 Pazartesi 15:57

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, temmuz ayı ile ilgili yaptığı açıklamada; “Temmuz ayında bütçe gelirleri 86.5 milyar TL, bütçe giderleri 116.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Gelirler yüzde 7.4 azalırken, giderlerde yüzde 39.1 ile yüksek bir artış oldu. Bütçe gelirlerinin azalması ve giderlerin artması sonucu temmuz ayında bütçe 29.7 milyar TL açık verdi.” dedi. Zeytinoğlu, “Bütçe, ekonomimizin güçlü olduğu yönlerden biriydi. Covid-19’un etkilerinin azaltılmasına yönelik teşvikler bütçe açıklarında yükselişlere neden oldu. Ocak temmuz dönemi bütçe açığı 139.2 milyar TL’ye yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 68.7 milyar TL idi.” ifadelerini kullandı. Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Bütçe giderinde en yüksek artışın yüzde 95.5 artışla cari transferler kaleminde olduğunu görüyoruz. Bütçe gelirleri tarafında ise, bütçeye en fazla katkı sağlayan vergi gelirleri yüzde 30 artarken diğer gelirler kaleminin yüzde 70 azaldığını görüyoruz.” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi Borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
2. el araç satışında önemli tarih 2. el araç satışında önemli tarih
Üretim artışı beklentinin üstünde Üretim artışı beklentinin üstünde
Teşvikli yatırımlar 5 bin kişiye iş kapısı açılacak Teşvikli yatırımlar 5 bin kişiye iş kapısı...
Zeytinoğlu ekonomiyi değerlendirdi Zeytinoğlu ekonomiyi değerlendirdi
Ekonomide öne çıkanlar Ekonomide öne çıkanlar
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,19, avro/TL yüzde 2,76, dolar/TL...

Haberi Oku