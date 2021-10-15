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EKONOMİ:
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KSO Başkanı Zeytinoğlu bütçeyi değerlendirdi

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan eylül ayı bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi

KSO Başkanı Zeytinoğlu bütçeyi değerlendirdi

15 Ekim 2021 Cuma 14:01

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan eylül ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Eylül ayında bütçe gelirleri yüzde 49.4 artışla 117.92 milyar TL, bütçe giderleri yüzde 30.3 artışla 141.51 milyar TL olarak gerçekleşti. Gelirlerdeki artış oranı giderlerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen, geçen yılın aynı ayında harcamaların yüksek olması nedeniyle giderler kalemi daha fazla oldu. Dolayısıyla bütçe eylülde 23.59 milyar TL açık verdi. Bununla birlikte ocak-eylül döneminde bütçe açığı 61.09 milyar TL oldu” dedi. Denk bütçenin önemini vurgulayan Zeytinoğlu, devletin borçlanma ihtiyacının azaldıkça sanayicilerin daha düşük maliyetle daha fazla kredi imkanına erişebilme fırsatı olacağını söyledi.


EN FAZLA KATKI SAĞLAYAN…

Bütçe gelirleri ve giderlerinin alt kalemlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda giderler tarafında en yüksek harcama yüzde 34.1 artışla cari transferler kaleminde gerçekleşmiş. Gelirler tarafında ise bütçeye en fazla katkı sağlayan vergi gelirleri eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 artışla 95.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirlerinin alt kalemlerine baktığımızda; gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde yüzde 76.2’lik, dahilde alınan katma değer vergisinde yüzde 159’luk, ithalden alınan KDV’de yüzde 32.6’lik artış olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı. 












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