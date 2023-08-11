KSO Başkanı Zeytinoğlu cari denge verilerini değerlendirdi

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM

Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, temmuz ayında dış ticaret açığındaki artışın cari açığa yansıyacağını, turizm gelirlerinin artan katkısının da açığı sınırlayan bir unsur olacağını söyledi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan haziran ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Haziran ayında cari denge 674 milyon dolar fazla verdi. Cari fazla verilmesinde ana etkenin dış ticaret açığındaki daralma olduğunu görüyoruz. Artan hizmet gelirleri de pozitif katkı sağladı. Dış ticaret açığı haziran ayında bayram dolayısıyla, ithalattaki azalış sebebiyle, geçen yılın aynı ayına göre 2.7 milyar dolar gerileyerek 3.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaleminin katkısı ise geçen yıl 4.8 milyar dolar olurken, bu yıl 5 milyar dolar oldu. Bu gelişmelerle birlikte yıllık cari açık haziran itibariyle 56 milyar 491 milyon dolara geriledi” dedi.