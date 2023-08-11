EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KSO Başkanı Zeytinoğlu cari denge verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan haziran ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu

KSO Başkanı Zeytinoğlu cari denge verilerini değerlendirdi

11 Ağustos 2023 Cuma 14:31

 Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan haziran ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Haziran ayında cari denge 674 milyon dolar fazla verdi. Cari fazla verilmesinde ana etkenin dış ticaret açığındaki daralma olduğunu görüyoruz. Artan hizmet gelirleri de pozitif katkı sağladı. Dış ticaret açığı haziran ayında bayram dolayısıyla, ithalattaki azalış sebebiyle, geçen yılın aynı ayına göre 2.7 milyar dolar gerileyerek 3.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaleminin katkısı ise geçen yıl 4.8 milyar dolar olurken, bu yıl 5 milyar dolar oldu. Bu gelişmelerle birlikte yıllık cari açık haziran itibariyle 56 milyar 491 milyon dolara geriledi” dedi.
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM
Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, temmuz ayında dış ticaret açığındaki artışın cari açığa yansıyacağını, turizm gelirlerinin artan katkısının da açığı sınırlayan bir unsur olacağını söyledi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GTO BAŞKANI ASLANTAŞ’A ÖNEMLİ GÖREV GTO BAŞKANI ASLANTAŞ’A ÖNEMLİ GÖREV
GENÇ İŞ ADAMLARINDAN GTO BAŞKANINA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ GENÇ İŞ ADAMLARINDAN GTO BAŞKANINA HAYIRLI OLSUN...
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi Kocaeli'de ulaşıma zam geldi
DYO, “DYOGUARD Savunma Sanayi” Boyaları ile IDEF 2023’e Katıldı DYO, “DYOGUARD Savunma Sanayi” Boyaları ile IDEF...
TORUN Metal Yeşil Enerjiye Geçti TORUN Metal Yeşil Enerjiye Geçti
Ham Petrolde Dünyayı Ayağa Kaldıracak Proje Ham Petrolde Dünyayı Ayağa Kaldıracak Proje
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

GTO BAŞKANI ASLANTAŞ’A ÖNEMLİ GÖREV
1965 yılında İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası önderliğinde; kamuoyu ve iş dünyasını...

Haberi Oku