KSO Başkanı Zeytinoğlu değerlendirdi

İhracatta en önemli pazar olan AB pazarına mal taşımacılığında, transit konumda olan Macaristan ve Slovenya gibi ülkelere geçiş belge sayısının tükenmesiyle ihraç ürünlerinin sınırda kalmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “AB pazarına mal taşımacılığında yaşanan bu sorunun ihracatı aksattığını görüyoruz. Burada ihraç ürünlerinin hızlı yük trenleriyle aktarılmasının önemi ortaya çıkıyor.” dedi.

Zeytinoğlu, “Türkiye Gümrük Birliği içinde olduğu AB’ye sanayi mallarını herhangi bir tarife veya diğer engel olmadan ihraç etme yetkisine sahip. Gümrük birliği malların serbest dolaşımını öngörüyor. Ancak malların taşınmasında çıkarılan engeller serbest dolaşım ilkesini de ihlal ediyor. AB içinde birinci pazarımız olan Almanya yıllık 170 bin adetlik taşıma kotası verirken, Almanya’ya gitmek için geçilen transit ülkelerin verdiği geçiş belgelerinin çok daha altında olması ihracatı sekteye uğratıyor. Tüm yılın kotaları neredeyse ilk 6 ayda tükenince geçişler imkansız hale geliyor. Alternatif rota olarak kullanılan Romanya ve Ukrayna üzerinden Polonya’ya giden rota ise daha uzun ve zahmetli. Taşımacılıkta yaşanan bu sorunlar navlun fiyatlarını da artırıyor ve AB pazarındaki rekabet gücümüzü olumsuz etkiliyor. Bu soruna karşın ülke bazında lobi çalışmalarına ihtiyaç var. Bunun yanında, alternatif taşıma metotlarına başvurulmasının örneğin ürünlerin hızlı yük trenleriyle aktarımının önemi ortaya çıkıyor.” dedi.

Başkan Zeytinoğlu, geçişteki kısıtlamaların gümrük birliğine aykırı olduğunu da belirtti:

“Gümrük Birliğinin temelini oluşturan serbest dolaşım taşımacılıktaki engellemeler sebebiyle ihlal ediliyor. İhraç ürünlerini taşıyan TIR’lara uygulanan kotalar ticareti olumsuz etkiliyor.” diyen Zeytinoğlu, “AB üyesi devletlerin geçiş kısıtlamaları, gümrük birliğine aykırı bir durum olduğu için Avrupa Komisyonu’nu bu konuda harekete geçmeye davet ediyoruz. Komisyon tarafından yaptırılan bir çalışma Türkiye ve AB arasında karayolu taşımacılığında liberalizasyonun 2,3 milyar avroluk bir ek hasılaya yol açacağını ortaya koymuştu. Gerek AB gerekse Türkiye ekonomisi için olumlu sonuçları olacak şekilde kota ve diğer kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyoruz.” dedi.