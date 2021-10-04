KSO Başkanı Zeytinoğlu: İhracatta tarihi rekor

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, eylül ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi, ihracatta bekledikleri tarihi rekor artışın gerçekleştiğini ve bunun memnuniyet verici olduğunu söyledi









Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan eylül ayı geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, eylül ayında 20 milyar doları aşan ihracat performansını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Yılın son dört ayından en az ikisinde 20 milyar doları aşan tarihi rekor seviyede ihracat gerçekleştireceğimizi bekliyorduk. Nitekim eylül ayında ihracatımız 20 milyar 783 milyon dolar ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı” dedi.

EN YÜKSEK SEVİYE

Açıklamasını sürdüren Zeytinoğlu, “ Eylülde ihracat artış oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.9 olurken, ağustos ayına göre de yüzde 9.8 oldu. Ayrıca, eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88.9 ile yılın başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İhracatımızdaki bu performansı çok olumlu değerlendiriyoruz. Rekabetçi kurun ihracata etkisini görüyoruz” dedi. Zeytinoğlu, eylül itibariyle yıllık ihracatın 212 milyar 220 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA GERİLEME

Eylül ayı ithalatına ilişkin de değerlendirmede bulunan KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Eylül ayında ithalat yüzde 12.1 artışla 23 milyar 386 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 0.2, hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 16.8 artış olurken, tüketim malları ithalatında yüzde 4.7’lik gerileme olduğunu görüyoruz. Tüketim malları kalemindeki gerilemeyi olumlu değerlendiriyoruz. Üretime yönelik artışları memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. Zeytinoğlu, ihracatın ithalatın üzerinde artmasıyla eylül ayında dış ticaret açığında gerçekleşen yüzde 46.4’lük gerilemeyi olumlu değerlendirdi.















































