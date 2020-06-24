KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi -T.C. Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre haziran ayı kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 66 ile geçen yılın aynı ayına göre 11.1 puan gerilerken, geçen aya göre 3.4 puan arttı. Kocaeli’de ise yüzde 61.2 ile geçen yıla göre 8.3 puan gerilerken, geçen aya göre 0.9 puan arttı.

24 Haziran 2020 Çarşamba 18:02

KSO Başkanı Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, kapasite kullanımlarının toparlanma sürecinde olduğunu ancak toparlanmanın yavaş gerçekleştiğini söyleyerek, “Hem Türkiye genelinde hem Kocaeli’de kapasite kullanım oranlarında mayıs ayında başlayan toparlanmanın yavaş da olsa haziranda da devam ettiğini görüyoruz. Aylık bazdaki artışlar Türkiye genelinde 3.4 puan, ilimizde ise 0.9 puan oldu. Sektörlere baktığımızda, otomotiv sektörünün yanında kimya, metal, plastik ve kauçuk sektörleri de kapasite kullanım oranlarında mayıs ayına göre artış gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor.” dedi. Zeytinoğlu, duruşta olan firmaların oranında aylık bazda gerileme olduğunu söyleyerek, “Nisan ayında yaptığımız araştırmada, duruşta olduklarını bildiren firmaların oranı yüzde 24 iken, mayısta yüzde 9’a gerilemişti. Haziran’da ise bu oranın yüzde 4’e düştüğünü görüyoruz.” dedi. Zeytinoğlu, haziran ayına ilişkin açıklanan ilk verinin kapasite kullanım oranı olduğunu belirterek, “Mayıs ayında kapasite kullanımlarındaki toparlanmanın yansımalarını ihracat rakamlarında görmüştük. Haziran’da kapasite kullanımlarındaki ufak da olsa toparlanmadan, ihracatta aylık bazda benzer iyileşmeler göreceğimizi bekliyoruz. Umarız Covid-19’un ekonomi üzerine etkilerinin azalmasıyla Temmuz ayı kapasitelerinde daha belirgin toparlanma görürüz.” dedi.