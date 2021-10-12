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EKONOMİ:
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KSO Başkanı Zeytinoğlu: Sanayi üretimindeki artış devam edecek

KSO Başkanı Zeytinoğlu: Sanayi üretimindeki artış devam edecek

KSO Başkanı Zeytinoğlu: Sanayi üretimindeki artış devam edecek

12 Ekim 2021 Salı 15:12

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksinde ağustos ayında gerçekleşen aylık yüzde 5.4, yıllık yüzde 13.8’lik artışı olumlu değerlendiriyoruz. Bu artışa imalat sanayiden gelen güçlü katkıyı da değerli buluyoruz. Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz tarihi rekor ihracat ve kapasite kullanımlarındaki artıştan, üretimdeki artışların önümüzdeki dönem de devam edeceğini bekliyoruz” dedi. Zeytinoğlu, sanayi üretiminde geçen yıl ağustos, bu  yıl da temmuz ayına denk gelen Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasından kaynaklanan etkisinin de görüldüğünü söyledi. 


SEKTÖRLERDEKİ DURUM

Sektörler ve ana sanayi gruplarına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Ağustos ayında ara malı imalatında aylık yüzde 6.3, yıllık yüzde 14.2, ara mallarında aylık yüzde 4.6, yıllık yüzde 15.4, sermaye mallarında aylık yüzde 15.6, yıllık yüzde 20.5, orta yüksek teknolojili ürünlerde aylık yüzde 10, yıllık yüzde 17.5, yüksek teknolojili ürünlerde aylık yüzde 24.9, yıllık yüzde 18.2 olarak ortalamanın üzerinde gerçekleşen artışları olumlu değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. 















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