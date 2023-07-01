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KTO Üyeleri Bayramlaştı

Körfez Ticaret Odası'nda bayramlaşma programı düzenlendi.

KTO Üyeleri Bayramlaştı

01 Temmuz 2023 Cumartesi 14:06

  Bayramlaşma programına sivil toplum kuruluşları ve kent protokolü de katıldı. KTO Başkanı Recep Öztürk, bayramlaşma töreninin ardından katılımcılarla sohbet etti. Öztürk, "Bayramlar; millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi hatırladığımız mübarek günlerdir. Dini ve milli bayramlarda yaşadığı coşkusunu hiçbir zaman kaybetmeyen Türk milleti, özellikle kurban ibadetiyle paylaşma ve dayanışmanın adeta zirveye çıktığı bu  bereketli zamanda da birlik ve beraberlik havasında bayram mutluluğunu ve coşkusunu yaşamaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerimle Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor;  ailelerimize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. 
 


İHA
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