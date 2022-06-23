Kurtulmuş asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş "Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek" dedi.

23 Haziran 2022 Perşembe 11:02