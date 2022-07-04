Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

Enflasyon haziran ayında yüzde 4,95 artış kaydetti. TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 42,35 olarak gerçekleşti.





MEMUR ZAMMI NE KADAR?

Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından milyonları ilgilendiren zam oranları da netleşti.





Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. Memurlar ocak ayında yüzde 7,5 toplu sözleşme zammı almıştı.





6 aylık rakamlara göre memur ve memur emeklileri yüzde 34,85 enflasyon farkı alacak. Yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 41,85 olacak.





SSK EMEKLİSİNE YÜZDE 42,35 ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yılda iki kez aylıklarına zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon rakamına göre belirleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.





ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR?

MEVCUT MAAŞ -ZAMLI MAAŞ





En düşük memur maaşı– 6429-9119 TL

En düşük memur emeklisi – 4289-6083 TL

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330-30256 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188-15870 TL

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854-9722 TL

ÖĞRETMEN 1/4 - 8668-12295 TL

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510-27674 TL

BAŞKOMİSER 3/1 - 11162-15833 TL

POLİS MEMURU 8/1 - 9706-13767 TL

UZ. DOKTOR 1/4 - 13312-15288 TL

HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351-11845 TL

MÜHENDİS 1/4 - 11440-16227 TL

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132-10116 TL

PROFESÖR 1/4 - 18369-26056 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809-15332 TL

VAİZ 1/4 - 9003-12770 TL

AVUKAT 1/4 - 10934-15509 TL





ZAMLI MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

MEVCUT MAAŞ-ZAMLI MAAŞ





Müşteşar (1/1) - 15459 - 21928 TL

Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19382 TL

Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 – 7437 TL

Memur (Lisans - 1/4) - 5130 – 7276 TL

Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 – 12704 TL

Polis memuru (8/1) - 5456 – 7739 TL

Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 – 7274 TL

Mühendis (1/4) - 6433 – 9125 TL

Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 – 6350 TL

Profesör (1/4) - 12238 – 17359 TL

İmam-hatip - 5275 – 7482 TL

Avukat (1/4) – 5275 – 7482 TL





NOT: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hebasında çalışmayan eş ve iki çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.





ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?