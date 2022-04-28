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EKONOMİ:
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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Enflasyon Raporu"nu açıkladı.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

28 Nisan 2022 Perşembe 11:59

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2022 yıl sonu için Enflasyon tahmininin güncellendiğini ve yüzde 42.8'e çıktığını söyledi. TCMB Başkanı Kavcıoğlu "Ekonomimizin istihdam oluşturma kapasitesinin sürekli arttığını gözlemliyoruz. İstihdam 2.4 milyon kişi kadar artış göstermiştir. İş gücüne katılım artarken işsizlik oranı yüzde 10.7'ye gerilemiştir" dedi.


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