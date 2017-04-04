EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Nefes Kredisi kullanacakların dikkatine..

Masraflar düşürüldü

Nefes Kredisi kullanacakların dikkatine..

04 Nisan 2017 Salı 11:44



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde başlatılan KOTO’nun da 30 milyon TL’lik kaynak oluşturduğu ‘Nefes Kredisi’nin %0,5 (banka ve KGF dahil olmak üzere) olan komisyon oranları %0,03’e düşürüldü. Böylece Nefes Kredisi kullanan üyeler daha az masraf ödeyecek 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), öncülüğünde, KOBİ’lere düşük faizli kredi sunmak için başlatılan Nefes Kredisi projesi kapsamında Kocaeli Ticaret Odası da 30 milyon TL’lik kaynak oluşturmuş, oda üyelerine yıllık %9,90 faiz oranlı ve 150 bin TL üst limitli kredi imkanı sunulmuştu. Kredi başvuruları halen devam ederken, 27.02.2017 tarih, 2017/9969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, Nefes Kredisi’nin masrafları düşürüldü. 

TOBB ÖNCÜLÜĞÜNDE… 

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Ticaret Odası Genel Sekreteri Mert Anlıpak, “Bilindiği üzere TOBB Nefes Kredisi adı altında TC Ziraat Bankası AŞ ve Denizbank AŞ ile birliğimiz arasında 2 Aralık 2016 tarihinde imzalanan protokol kapsamında oda borsa üyeleri adı geçen krediyi kullanmaya 12 Aralık 2016 itibariyle başlamış ve halen kredi kullanmaya devam etmektedir. Bu çerçevede TOBB Nefes Kredisi kapsamında gerçekleşen kredi kullanımlarında 250 TL banka ve 250 TL KGF başvuru masrafı ile kefalet oranının %0,5’i (bindebeş) oranında komisyon olmak üzere birtakım ücretler ödenmektedir. 

100 BİN TL’YE 30 TL MASRAF 
Ancak 27.02.2017 tarih 2017/9969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BBK) ile KOBİ’lerde kafalet oranı % 85’ten, %90’a yükseltilmiş ve komisyon oranı da başka hiçbir masraf olmaksızın (banka ve KGF dahil olmak üzere) %0,03 (onbindeüç) oranına düşürülmüştür. Dolayısıyla yeni BKK gereği 20 Mart 2017 tarihi itibariyle TOBB Nefes Kredisi kapsamında Ziraat Bankası ve Denizbank’tan kullanılacak kredilerde, kredinin sadece %0,03’ü (onbindeüç) kadar bir masraf alınabilecektir. Örneğin bu rakam da 100.000 TL’lik bir kredi için 30 TL’ye tekabül etmektedir. Tüm kredi kullanacak üyelerimize duyurulur” ifadelerine yer verdi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyu
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İŞKUR'dan İşsizlere 54 TL İŞKUR'dan İşsizlere 54 TL
ARAÇ SAHİPLERİ MÜJDE.. ARAÇ SAHİPLERİ MÜJDE..
Temmuz'da Ek Zam Geliyor Temmuz'da Ek Zam Geliyor
Yeni düzenleme ile her binada zorunlu olacak! Yeni düzenleme ile her binada zorunlu olacak!
''Diktatörlere prim vermeyecek ''Diktatörlere prim vermeyecek"
Zeytinoğlu Enflasyonu Değerlendirdi Zeytinoğlu Enflasyonu Değerlendirdi
Yukarı Çık

banner208

banner149

İŞKUR'dan İşsizlere 54 TL
İŞKUR tarafından Türkiye genelinde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına (İEP) başvurular devam...

Haberi Oku