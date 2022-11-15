EKONOMİ:
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Poliport'a DOW 4STAR’dan "bronz" sertifika

Türkiye’nin köklü grup şirketlerinden Polisan Holding’in liman işletmeciliği sektöründeki iştiraki Poliport açıklamasına göre, şirket, ödüllerine bir yenisini ekledi.

Poliport'a DOW 4STAR'dan

15 Kasım 2022 Salı 14:01

Poliport, 'güvenlik', 'sürdürülebilirlik', 'sosyal sorumluluk' ve 'hizmet' başlıkları ile yapılan değerlendirme sonucunda DOW 4STAR’DA, bronz sertifikaya layık görüldü.

Türkiye’nin köklü grup şirketlerinden Polisan Holding’in liman işletmeciliği sektöründeki iştiraki Poliport açıklamasına göre, şirket, ödüllerine bir yenisini ekledi.

2022 yılında limancılık sektöründe 'Türkiye’nin En Mutlu İşyeri' seçilen ve dünyanın en güvenilir sürdürülebilirlik derecelendirme platformlarından Ecovadis’ten Gümüş Ödül alan Poliport, DOW 4STAR’da bronz sertifika aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Poliport Genel Müdürü Efe Hatay, son dönemde üst üste aldıkları ödüllerin kendileri için çok mutluluk verici ve motivasyon artırıcı olduğunu belirterek, 'Stratejik yatırımlarımız ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına güvenli ve hızlı çözümler sunarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalışırken; sosyal sorumluluk projelerimiz ve sürdürülebilirlik politikamızla da gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için dengeli ve çevre dostu büyüme stratejisi izliyoruz. Bu çalışmalarımızın ulusal ve global düzeyde ödüllendirilmesi bizim için çok kıymetli.' ifadelerini kullandı.



AA
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