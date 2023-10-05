POLİSAN HOLDİNG 2022 GRİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORUNU YAYINLADI

Polisan Holding, 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı. 2022 yılında iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik performansı konusunda önemli başarılar elde eden Polisan Holding, raporunda sürdürülebilirlik stratejileri arasında yer alan; yaşam döngüsü odağında ürün tasarımından operasyonel verimliliğe, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji teminine kadar yarattığı tüm çevresel etkilere yer verdi ve Kapsam III emisyonlarını azaltma hedeflerine de değindi.





Kimya, boya ve liman işletmeciliği alanlarındaki yatırımlarıyla Türkiye'nin köklü ve öncü grup şirketlerinden olan Polisan Holding A.Ş., iklim değişikliği ile mücadele ve daha yaşanabilir bir dünya için atacağı adımları açıkladı.

‘Ancak Birlikte Başarabiliriz’ mottosuyla hazırlanan 2022 Sürdürülebilirlik Raporunda, Polisan Holding’in BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imzacı bir şirket olarak, değer zincirindeki tüm paydaşlarıyla insan hakları, çalışma standartları, iklim krizi, iş etiği ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda yürüttüğü çalışmalara dikkat çekildi. Raporda ayrıca bu yıl Çevre, Sosyal ve Yönetişim (ESG) çalışmalarının kapsamına Dünya Ekonomik Forumu Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri de dahil edildi.

Türkiye’nin 2053 yılında net sıfır emisyon hedefiyle paralel olarak 2030 için COP27’de paylaştığı niyet beyanları referans gösterilerek Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına (CBAM) ve ilgili diğer yeşil dönüşüm düzenlemelerine uyum yönünde çaba gösterildiği de vurgulandı.

Raporda Polisan Holding’in emisyon yoğunluğunun 2012’den bu yana %46 azaltıldığı ifade edildi.

Emisyon oranları hızla azalıyor

Rapora göre Polisan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Polisan Kimya ve Polisan Kansai Boya şirketlerinin emisyon yoğunluğu 2019’a kıyasla %38,4 oranında azaltıldı. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında şirket yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik temini, enerji verimliliği, yeşil bina sertifikalı tesisler, çevre etiketli ürünler gibi çeşitli projeler yürüttü. Şirket ayrıca CDP (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği Programı’nda B+ notu alarak küresel ortalamayı aşan bir performans sergiledi.

Polisan Holding’in Sürdürülebilirlik Raporu’nda özetle şöyle denildi: “Şirketimiz son 3 yılda gerçekleştirdiğimiz Kaizen çalışmalarıyla 2.7 milyon kWh enerji tasarrufu sağladı. Bu sayede yaklaşık 1.238 tCO 2 e emisyon salınımını engelledik. 2022 yılında elektrik tüketiminin %60’ı (16.674.985 kWh) yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı. Tüm bu çalışmaların neticesinde İklim Değişikliği performans notumuzu Avrupa ortalaması olan B+ seviyesine yükselttik. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yerimizi üst üste 6 yıldır koruyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamındaki çalışmalarımız bizim için çok önemli. Kadın çalışan sayımız 125’e, kadın yönetici sayımız ise 36’ya ulaştı. 2022’de kadın çalışan oranı bir önceki yıla göre %12,2’den %13,5’e, kadın yönetici oranımız ise %20’den %23,8’e yükseldi.”

Cantekin Dinçerler: “İklim değişikliği ile mücadelemize devam ediyoruz”

Polisan Holding’in 2022 GRI Sürdürülebilirlik Raporu hakkında değerlendirmede bulunan Polisan Holding İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Cantekin Dinçerler, “Polisan Holding olarak, 2015 yılından bu yana yayınladığımız raporlarımızla sürdürülebilirlik yaklaşımımızı ortaya koyuyoruz. Dünya, iklim değişikliğinin hafifletilmesi ve iklim uyumu konusunda daha etkin bir şekilde işbirliği yapmaya başlamadığı takdirde, önümüzdeki 10 yıl boyunca sürekli küresel ısınmanın ve ekolojik bozulmanın devam edeceği aşikar. Ortak geleceğimiz için ciddi tehditler oluşturan küresel risklere karşı önlem almamız, dayanıklılığımızı artıracak stratejiler oluşturmamız, risk ve fırsatlarımızı yönetmemiz çok önemli” dedi.

Poliport ve Polisan Kansai Boya şirketlerinin sürdürülebilirlik performansının küresel derecelendirme platformu Ecovadis tarafından Gümüş Bilinirlik Seviyesi Ödülü’ne layık görüldüğüne de değinen Cantekin Dinçerler şunları kaydetti: “Refinitiv tarafından BİST adına uluslararası sürdürülebilirlik kriterleri esas alınarak yapılan değerlendirmelerde şirketimiz, raporlama döneminde ESG performans notu ile kimya sektöründe eşik değerin üzerinde performans sergiledi ve Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yerini bu yıl da korumayı başardı. 2017’den bu yana raporlama yaptığımız CDP (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği Program notumuzu 2022 yılında globalde B-‘den B+’ya çıkardık. Avrupa genelinde B olan skor ile aynı, globalde ise B- üzerinde bir performans sergiledik.”

Rapor GRI standartlarına uygun hazırlandı

Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartları’na uygun olarak hazırlanan Polisan Holding 2022 GRI Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer alan bilgiler, 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor. Ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA’lar) yapılan katkı da raporda yer alıyor.









