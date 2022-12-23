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Polisan Kansai Boya, inovatif boyalarına bir yenisini ekledi

Polisan Kansai Boya yeni ürünü Elegans Infinity’i nihai tüketiciler ile buluşturdu.

Polisan Kansai Boya, inovatif boyalarına bir yenisini ekledi

23 Aralık 2022 Cuma 10:46

 Elegans Infinity, yüksek sürtünme direnci, tam mat ve maksimum silinebilirliğiyle olduğu kadar silinme sonrası parlama yapmama özelliğiyle de öne çıkıyor. Okul, hastane, spor salonu, ofis gibi ortak kullanım alanlarında ve evlerin antre, koridor, mutfak, çocuk odası gibi bölümlerinde görülebilecek sürtünmeden kaynaklı izlerin kolayca silinmesine imkan veren Elegans Infinity, uzun süre kalıcı güzellik sunuyor. AR-GE yatırımlarıyla çevreye saygılı, katma değeri yüksek, tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayan ürünler geliştirmeyi sürdüren Polisan Kansai Boya, yeni ürünü Elegans Infinity’yi satışa sundu. Uzun laboratuvar çalışmalarının ürünü olan Elegans Infinity, son yılların iç mekân tasarım trendi olan tam matlığa sahip olmasıyla şık mekânlara imzasını atıyor.

Yüksek kapatıcılık ve uygulama kolaylığı sağlıyor

Portföyündeki boyaların yüzde 88’i su bazlı olan Polisan Kansai Boya, Elegans Infinity ile yeni nesil ve çevreye duyarlı ürün ailesini de genişletiyor. Yüksek kapatıcılığı ve uygulama kolaylığı sayesinde ekstra metrekare avantajı sağlayan Elegans Infinity, hem kullanım maliyetini düşürerek hem de sürtünme izlerinden kaynaklı boyama ihtiyacını azaltarak sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Çevreye duyarlı, performansı yüksek, inovatif ve benzersiz formüle sahip olan Elegans Infinity, tüm bu özelliklerinin yanında sınırsız renk seçeneğine de sahip.

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