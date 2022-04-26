Sanayiden Kullanılan Suyun 3'te 1'i Geri Dönüşümden

"Şu anda yaklaşık 20 sanayicimiz geri dönüşüm suyu kullanıyor"
Kentteki sanayi kuruluşlarının kuyu suyu kullanma alışkanlığı bulunduğunu dile getiren Sağlık, bugün büyük sanayi kuruluşlarından birinin günde 45 bin metreküp suyu kendilerinden aldığını belirtti. Sağlık, şöyle devam etti:
"Bunu bütün sanayicilere anlatmaya çalışıyoruz. İkna ettiklerimize bu suyu veriyoruz. Şu anda yaklaşık 20 sanayicimiz kullanıyor. İnşallah bu sayıyı artıracağız. Şu anda yeni yaptığımız arıtma tesislerinin tamamına geri dönüşüm suyu tesisini de kuruyoruz. Bugün itibarıyla yıllık 41 milyon metreküp kapasitemiz var. Sanayinin kullandığını 36-37 milyon metreküp kabul ederseniz aslında biz sanayinin tamamını karşılayacak durumdayız."
Sanayicilerin özel sulara da ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ali Sağlık, "Özellikle gıda sektöründe çalışanlar, onların nitelikli suya ihtiyacı var, dolayısıyla geri dönüşüm suyunu kullanamıyorlar. Halkı ve sanayicileri biraz daha bilinçlendirip çevre sulamada yağmur ve geri dönüşüm suyunu kullanırsak, kentin üzerindeki su stresini de almış oluruz." ifadelerini kullandı.