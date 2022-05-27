Sanayinin Liderleri Programı sonuçları açıklandı: Kocaeli 3. Sırada

Kocaeli Ticaret Odası başta olmak üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Odalar tarafından hazırlanan ve birlik tarafından onaylanan sanayi kapasite raporlarının işlendiği TOBB Sanayi Veritabanı referans alınarak hazırlanan Sanayinin Liderleri Programı’nın sonuçları açıklandı. İçerisinde 90 bin üreticinin makine parkı, üretim, ham madde ve iletişim bilgilerinin yer aldığı kayıtlı verilerden derlenen sonuçlar, yaklaşık 4 binden fazla ürün için üretim kapasitesine göre hesaplandı. Programda, Kocaeli, İstanbul ve İzmir’in ardından 3. sırada yer aldı.





TÜM ÜRÜNLERİN YÜZDE 62’SİNDE ÜRETİM KAPASİTESİ ARTTI



Sanayinin Liderleri, TOBB Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın katıldığı programda açıklandı. Kocaeli başta olmak üzere, ilk 3’te yer alan illeri tebrik ederek konuşmasına Başlayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu sene ilki gerçekleştirilen çalışma sonucunda 2021 yılında, 2020’ye göre, 4 bin üründen 2.463’ünde üretim kapasitesi artmıştır. Bu göre, 2021 yılında Türkiye’de üretim kapasitesi olan tüm ürünlerin %62’sinde üretim kapasitesinin arttığı, %28’inde azaldığı ve %10’unda değişmediği tespit edilmiştir. Ayrıca sektörler bazında incelendiğinde, üretim kapasitesi artan ürün sayısı en çok olan sektörler, NACE 28: Makine ve Ekipman İmalatı Sektörü, NACE 20: Kimyasal Ürünlerin İmalatı Sektörü ve NACE 10: Gıda Ürünleri İmalatı Sektörü olarak yer almıştır.



ANA METAL SANAYİ VE MOTORLU TAŞITLARIN İMALATI 3.’LÜK GETİRDİ



Sanayinin Liderleri Programı kapsamında iller incelediğinde İstanbul, bin 809 ürünün her birinde sahip olduğu üretim kapasitesiyle ilk 3 ilden biri olarak yer almış, İstanbul’u bin 28 ürünle İzmir, 772 ürünle de Kocaeli takip etmiştir. İstanbul tekstil, hazır giyim, deri, kimya, plastik, bilgisayar başta olmak üzere birçok sektörde birinci olurken, İzmir’in gıda, tütün ve rafine edilmiş petrol sektörlerinde, Kocaeli’nin ise ana metal sanayi ve motorlu kara taşıtlarının imalat kapasitesinde birinci sırada yer aldığı görülmektedir.





SEKTÖRLERİN DAĞILIMI



Diğer taraftan Kocaeli; kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri, kauçuk ve plastik ürünleri, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler ve fabrikasyon metal ürünleri imalatında (makine ve teçhizat hariç) ikinci sırada yer almıştır. Kocaeli, 81 il içerisinde; ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri (mobilya hariç), saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyalar, kağıt ve kağıt ürünleri, diğer metalik olmayan mineral ürünler ve atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı ve kimyasalların ve kimyasal ürünleri imalatında üçüncü sırada yer almıştır.





BAŞKAN BULUT’TAN DEĞERLENDİRME