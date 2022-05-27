Sanayinin Liderleri Programı sonuçları açıklandı: Kocaeli 3. Sırada

Sanayinin Liderleri, TOBB Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın katıldığı programda açıklandı. Kocaeli başta olmak üzere, ilk 3’te yer alan illeri tebrik ederek konuşmasına Başlayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu sene ilki gerçekleştirilen çalışma sonucunda 2021 yılında, 2020’ye göre, 4 bin üründen 2.463’ünde üretim kapasitesi artmıştır. Bu göre, 2021 yılında Türkiye’de üretim kapasitesi olan tüm ürünlerin %62’sinde üretim kapasitesinin arttığı, %28’inde azaldığı ve %10’unda değişmediği tespit edilmiştir. Ayrıca sektörler bazında incelendiğinde, üretim kapasitesi artan ürün sayısı en çok olan sektörler, NACE 28: Makine ve Ekipman İmalatı Sektörü, NACE 20: Kimyasal Ürünlerin İmalatı Sektörü ve NACE 10: Gıda Ürünleri İmalatı Sektörü olarak yer almıştır.
ANA METAL SANAYİ VE MOTORLU TAŞITLARIN İMALATI 3.’LÜK GETİRDİ
Sanayinin Liderleri Programı kapsamında iller incelediğinde İstanbul, bin 809 ürünün her birinde sahip olduğu üretim kapasitesiyle ilk 3 ilden biri olarak yer almış, İstanbul’u bin 28 ürünle İzmir, 772 ürünle de Kocaeli takip etmiştir. İstanbul tekstil, hazır giyim, deri, kimya, plastik, bilgisayar başta olmak üzere birçok sektörde birinci olurken, İzmir’in gıda, tütün ve rafine edilmiş petrol sektörlerinde, Kocaeli’nin ise ana metal sanayi ve motorlu kara taşıtlarının imalat kapasitesinde birinci sırada yer aldığı görülmektedir.
Diğer taraftan Kocaeli; kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri, kauçuk ve plastik ürünleri, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler ve fabrikasyon metal ürünleri imalatında (makine ve teçhizat hariç) ikinci sırada yer almıştır. Kocaeli, 81 il içerisinde; ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri (mobilya hariç), saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyalar, kağıt ve kağıt ürünleri, diğer metalik olmayan mineral ürünler ve atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı ve kimyasalların ve kimyasal ürünleri imalatında üçüncü sırada yer almıştır.
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli’nin başarısını kutlayarak, “Ülke imalat sanayisinin yüzde 13’ünü karşılayan, ulusal ve uluslararası her ölçekten firmaya ev sahipliği yapan ilimizin ekonomiye katkısı artarak devam ediyor. Ekonomi ve üretime dair her alanda şehrimizin liste başlarında olduğunu görmek gurur verici. Ancak ilimizin teknoloji yoğun sektörlerde de üst sıralara çıkması için altyapı çalışmalarının hızlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Hibe ve teşvik mekanizması gibi konular ile kamu-özel sektör işbirliklerinin sürdürülebilir bir boyuta taşınmasını arzu ediyoruz” dedi.