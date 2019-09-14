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“Sandıktan Toprağa Ata Tohum"

Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan, "Ata Tohum Projesi" kapsamında, Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Sandıktan Toprağa Ata Tohum" temalı bir organizasyon düzenledi.

'Sandıktan Toprağa Ata Tohum

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:07

Emine Erdoğan öncülüğünde 2017 tarihinde başlatılan, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ata Tohum Projesi" kapsamında, Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi  "Sandıktan Toprağa Ata Tohum" temalı bir organizasyon düzenledi.
Programda konuşan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasan Aslan, “Günümüzde en çok tartışılan konuların başında kuşkusuz “beslenme” geliyor. Şöyle ki, her şeyin başı dediğimiz “sağlık” için temel koşul hepimizin bildiği gibi dengeli ve yeterli beslenme.” dedi ve ardından yönelttiği “Peki, sağlıklı beslenip beslenemediğimizi nasıl anlayacağız? Yediğimiz ürünlerin kontrolünü nasıl sağlayacağız? “ sorusuna “Kendimiz üreterek! “ cevabını verdi.  Bu açıdan, Ata Tohumu Projesinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Rektör M. Hasan Aslan, bu projeyi aynı zamanda geçmişten geleceğe kültür aktarımı olarak değerlendirmemiz gerektiğini de belirtti. Aslan, “Bu proje ile günümüz nesli Çorum’un 10 Dilim Kavunu ile tanıştı, Ayaş’ın domatesini tanıdı. Dediğim gibi, “Ata Tohumu Projesi” geçmişten geleceğe bir köprü olması sebebiyle de ayrıca önemli” ifadelerini kullandı.

“MİLLİ TARIMI DESTEKLİYORUZ, YERLİ TOHUM KULLANIMINI TEŞVİK EDİYORUZ”

Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan açılış konuşmasını, “Gebze Teknik Üniversitesi, genç, girişimci ve yenilikçi bir üniversite. Bu doğrultuda genç beyinlerle yeni projeler üretiyoruz. Şu gerçek ki, tüketim dünyasında yaşıyoruz. Ama bu ülkenin üreten beyinlere ihtiyacı var.  Üniversite olarak, üretimde toplumsal faydayı önemsiyoruz. Söz konusu insan sağlığıysa, bu fayda bizim için daha da önemli hale geliyor.  Ne yediğimizi bilmek, sofralarımıza neyin nereden geldiğini bilmek istiyorsak kaynağı kontrol etmek zorundayız. Kaynak biz olursak eğer kontrolü daha kolay sağlarız. Öyleyse bize düşen, ülke olarak sahip olduğumuz potansiyeli değerlendirmek, üretmek, üretmek ve üretmek…” sözleriyle noktaladı.

PROJEYİ GTÜ'LÜ AKADEMİSYENLER YÜRÜTECEK

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’ın açılış konuşmasıyla başlayan program, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akın’ın konuşmasıyla devam etti. Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, konuşmasında GTÜ'nün projeye katkı sunmak için hazır olduğunu belirterek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Daha önceden de yok olma tehlikesi bulunan endemik bitkiler ve tohumların korunmasına yönelik çalışmalarıyla bilinen GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Özden Çiftçi  ile ekibi tarafından yürütülecek çalışmalarla projeye önemli katkı sunacağı bildirildi.
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