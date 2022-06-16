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Şehirlerarası ulaşıma zam

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik, ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Artan maliyetler karşısında şehirlerarası otobüs firmaları da tarifelerini sürekli güncellemek zorunda kalıyor.

Şehirlerarası ulaşıma zam

16 Haziran 2022 Perşembe 11:07

İzmit Otobüs Terminali’nden başka illere yapılan yolculuklar içtin bilet fiyatları yeniden zamlandı. Bu arada, otobüs yazıhanesi işletmecileri artan fiyatlar nedeniyle insanların artık seyahat edemez hale geldiğini belirttiler. Özellikle, doğu-güneydoğu illerine gidecek kalabalık bir ailenin yolculuk masrafının adeta küçük bir servet tuttuğunu belirten işletmeciler, “Biz de haklıyız, yolcular da. Artan maliyetler bizi çaresiz hale getiriyor” dediler.

YENİDEN ARTABİLİR
Akaryakıtın litre fiyatının 30 TL’ye dayanmasının ardından yapılan fiyat artışlarının, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bir kez daha artması bekleniyor. Yapılan zamlar sonrası İstanbul Harem’in bilet fiyatı 100 TL’ye yaklaşırken Erzurum ve Kars biletlerinde fiyat 600 TL’ye yükseldi.
BAYRAM YAKLAŞIYOR
Kocaeli Üniversitesi’nde final sınavlarının sona ermesinin ardından 13-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek bütünleme sınavları ve 5 Temmuz tarihinde yapılacak olan tek ders sınavları sonrası İzmit Şehirlerarası Terminali’nde hareketliliğin daha da artması bekleniyor. Otogar esnafının hareketlilik olması beklediği bir diğer tarih ise, 9-12 Temmuz arasındaki Kurban Bayramı.

30 TL’YE DAYANDI
İzmit Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhanecileri Derneği Başkanı Halil Baylam, yeni bilet fiyatları sonrası yaptığı açıklamada, “ Akaryakıt fiyatı 30 TL’ye dayandı. Hatta mazot ve benzin bugün bakıldığında aynı fiyatlarda. Yapılan  zam sonrası Kurban Bayramı’ndan önce bir zam daha yapılabilir ki önümüzdeki günlerde kararı verilir.
HAYLİ HAREKETLENECEK
Bugün bir araç kendi masrafını çıkartmakta zorlanıyor, maliyetler yükselmiş durumda. Şükürler olsun yine teker dönebiliyor, dönmezse çok kötü. Kurban Bayramı geliyor, yüksek ihtimalle otogarımız hayli hareketlenecek. Ayrıca üniversite öğrencileri de evlerine gidecek. Zamanında otobüslerin dolmaması nedeniyle bazı otobüsler boşta.” dedi.

OTOBÜSLE YOLCULUK ÜCRETLERİ:

ŞEHİR ADI

MAYIS

HAZİRAN

Ankara

150 TL

230 TL

Adana

250 TL

400 TL

Antalya

280 TL

319 TL

Balıkesir

250 TL

270 TL

Bursa

130 TL

150 TL

Erzurum

400 TL

600 TL

İzmir

300 TL

330 TL

Kars

500 TL

600 TL

Trabzon

360 TL

480 TL

Ordu

300 TL

410 TL

Mersin

350 TL

450 TL

Muğla

375 TL

400 TL

İstanbul (Harem)

65 TL

85 TL

İstanbul (Esenler)

130 TL

120 TL

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