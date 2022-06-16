Şehirlerarası ulaşıma zam

İzmit Otobüs Terminali’nden başka illere yapılan yolculuklar içtin bilet fiyatları yeniden zamlandı. Bu arada, otobüs yazıhanesi işletmecileri artan fiyatlar nedeniyle insanların artık seyahat edemez hale geldiğini belirttiler. Özellikle, doğu-güneydoğu illerine gidecek kalabalık bir ailenin yolculuk masrafının adeta küçük bir servet tuttuğunu belirten işletmeciler, “Biz de haklıyız, yolcular da. Artan maliyetler bizi çaresiz hale getiriyor” dediler.
YENİDEN ARTABİLİR
Akaryakıtın litre fiyatının 30 TL’ye dayanmasının ardından yapılan fiyat artışlarının, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bir kez daha artması bekleniyor. Yapılan zamlar sonrası İstanbul Harem’in bilet fiyatı 100 TL’ye yaklaşırken Erzurum ve Kars biletlerinde fiyat 600 TL’ye yükseldi.
BAYRAM YAKLAŞIYOR
Kocaeli Üniversitesi’nde final sınavlarının sona ermesinin ardından 13-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek bütünleme sınavları ve 5 Temmuz tarihinde yapılacak olan tek ders sınavları sonrası İzmit Şehirlerarası Terminali’nde hareketliliğin daha da artması bekleniyor. Otogar esnafının hareketlilik olması beklediği bir diğer tarih ise, 9-12 Temmuz arasındaki Kurban Bayramı.
30 TL’YE DAYANDI
İzmit Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhanecileri Derneği Başkanı Halil Baylam, yeni bilet fiyatları sonrası yaptığı açıklamada, “ Akaryakıt fiyatı 30 TL’ye dayandı. Hatta mazot ve benzin bugün bakıldığında aynı fiyatlarda. Yapılan zam sonrası Kurban Bayramı’ndan önce bir zam daha yapılabilir ki önümüzdeki günlerde kararı verilir.
HAYLİ HAREKETLENECEK
Bugün bir araç kendi masrafını çıkartmakta zorlanıyor, maliyetler yükselmiş durumda. Şükürler olsun yine teker dönebiliyor, dönmezse çok kötü. Kurban Bayramı geliyor, yüksek ihtimalle otogarımız hayli hareketlenecek. Ayrıca üniversite öğrencileri de evlerine gidecek. Zamanında otobüslerin dolmaması nedeniyle bazı otobüsler boşta.” dedi.
OTOBÜSLE YOLCULUK ÜCRETLERİ:
ŞEHİR ADI
MAYIS
HAZİRAN
Ankara
150 TL
230 TL
Adana
250 TL
400 TL
Antalya
280 TL
319 TL
Balıkesir
250 TL
270 TL
Bursa
130 TL
150 TL
Erzurum
400 TL
600 TL
İzmir
300 TL
330 TL
Kars
500 TL
600 TL
Trabzon
360 TL
480 TL
Ordu
300 TL
410 TL
Mersin
350 TL
450 TL
Muğla
375 TL
400 TL
İstanbul (Harem)
65 TL
85 TL
İstanbul (Esenler)
130 TL
120 TL