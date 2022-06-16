Şehirlerarası ulaşıma zam

İzmit Otobüs Terminali’nden başka illere yapılan yolculuklar içtin bilet fiyatları yeniden zamlandı. Bu arada, otobüs yazıhanesi işletmecileri artan fiyatlar nedeniyle insanların artık seyahat edemez hale geldiğini belirttiler. Özellikle, doğu-güneydoğu illerine gidecek kalabalık bir ailenin yolculuk masrafının adeta küçük bir servet tuttuğunu belirten işletmeciler, “Biz de haklıyız, yolcular da. Artan maliyetler bizi çaresiz hale getiriyor” dediler.

YENİDEN ARTABİLİR

Akaryakıtın litre fiyatının 30 TL’ye dayanmasının ardından yapılan fiyat artışlarının, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bir kez daha artması bekleniyor. Yapılan zamlar sonrası İstanbul Harem’in bilet fiyatı 100 TL’ye yaklaşırken Erzurum ve Kars biletlerinde fiyat 600 TL’ye yükseldi.





BAYRAM YAKLAŞIYOR

Kocaeli Üniversitesi’nde final sınavlarının sona ermesinin ardından 13-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek bütünleme sınavları ve 5 Temmuz tarihinde yapılacak olan tek ders sınavları sonrası İzmit Şehirlerarası Terminali’nde hareketliliğin daha da artması bekleniyor. Otogar esnafının hareketlilik olması beklediği bir diğer tarih ise, 9-12 Temmuz arasındaki Kurban Bayramı.





30 TL’YE DAYANDI