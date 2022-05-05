EKONOMİ:
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Sigaraya zam geldi

Sigaraya ocak ve mart ayında gelen zamlardan sonra mayıs itibarıyla bir zam daha geldi. En düşük sigara 25,50 TL'ye, en pahalı sigara ise 40 liraya kadar çıktı.

Sigaraya zam geldi

05 Mayıs 2022 Perşembe 10:28

 Bir sigara grubunun ürünlerine daha büyük zam geldi. Sene başından bu yana iki kez zamlanan sigara ürünleri, mayıs başı itibarıyla bir kere daha zamlanmış oldu.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın verdiği bilgiye göre, son yapılan 2 liralık zamla birlikte bazı sigaraların fiyatı 40 liraya kadar çıktı. En düşük sigara fiyatının ise 25,50 TL’ye yükselmesi dikkat çekti.

SENE BAŞINDAN BU YANA ÜÇÜNCÜ ZAM
2022 Ocak’ta sigaralara 4 TL zam gelmişti. Bu zamla en ucuz sigara 21,50, en pahalı sigara ise 25,50 TL’ye yükselmişti.

Ocaktan sonra bir zam da mart ayında geldi. Martta yapılan zammın ardından en pahalı sigaranın fiyatı 27 TL olmuştu.

Mayıs itibarıyla yapılan son zamla birlikte ise, artık en ucuz sigara 25,50 TL’den başlıyor. Bazı sigara ürünlerinin fiyatları ise 40 liraya kadar çıkıyor.

Öte yandan, sigaranın enflasyon sepetinde alkolle birlikte yüzde 5 civarında bir ağırlığı bulunuyor. Ayrıca vergi yükü de oldukça fazla. Dolayısıyla sigara fiyatlarındaki artış enflasyon oranına doğrudan yansıyor.
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