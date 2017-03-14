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Tazminat 21 Günde Tamam

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Başbakanlık'a gönderilen yeni kanun tasarısı taslağına göre, işçi ve işveren uyuşmazlıklarında dava açmadan önce arabulucuya gitmek zorunlu hale geliyor. Arabulucu görüşmeleri 3 haftada sonuçlanacak. İşçiler, mahkemelerde yıllarca süren davalarda kazandıkları tazminatları kısa sürede elde edebilecek

Tazminat 21 Günde Tamam

14 Mart 2017 Salı 09:36

. İşte yeni sistem:

✔ İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan tazminat durumları dışındaki durumlarda arabulucuya başvurmadan doğrudan iş mahkemesine açılan davalar usulden reddedilecek.
✔ Atanan arabulucu, tarafları bilgilendirecek ve ilk toplantıya davet edecek. İş davaları ortalama 431 günde sonuç bulmaktayken; arabulucu, görevlendirildiği tarihten itibaren 3 hafta içinde görüşmeleri sonuçlandırmak zorunda olacak.
✔ Arabuluculuk yardımıyla tarafların işçinin işe başlatılması konusunda anlaşmaya varması halinde, işe başlatma tarihi ile işe başlatmama durumunda ödenecek tazminat miktarının belirlenmesi de zorunlu olacak. Aksi takdirde anlaşma sağlanamamış sayılacak ve son tutanak buna göre düzenlenecek.


DAVA YÜKÜ HAFİFLEYECEK
Düzenlemenin hayata geçmesiyle, ortalama 3.4 milyon civarındaki hukuk uyuşmazlığının yaklaşık yüzde 18'ini oluşturan iş uyuşmazlığı dava dosyalarının büyük ölçüde azalması hedefleniyor. Reform, Yargıtay'ın iş yükünü de hafifletecek..
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