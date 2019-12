Başvuru

Programdan yararlanmak isteyen işletme, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden doldurarak, başvuruya esas ek belgeleri yükler ve başvurusunu onaylar.

İşletme başvuru formunda yatırım projesi kapsamında gerçekleştireceği faaliyetleri; ilgili Başkanlık Birimi tarafından tanımlanan faaliyetleri seçerek ve/veya proje özelinde kendi belirlediği faaliyetleri ekleyerek belirler. Belirlenen faaliyetlerin hangi 4 aylık dönem/dönemlerde gerçekleştirileceği seçilerek faaliyet-zaman planı oluşturulur. Yatırım projesi faaliyet-zaman planı 4’er aylık dönemleri kapsar. Yatırım projesi kapsamında destek talep edilen her gider, en çok ilgili olduğu faaliyet ile ilişkilendirilir.

Uygulama birimine ilk defa başvuruda bulunan her işletme için “Başvuru ve Uygulama Dosyası” açılır ve işletme ile ilgili KBS üzerinden alınamayan her türlü belge bu dosyada muhafaza edilir. Bu dosyanın açılmasından sonra, işletmeden alınmış belgelerden dosyada güncel olanlar tekrar istenmez. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler işletme tarafından da muhafaza edilir.

Açık kaynak kodlu yazılım kullanımı beyan edilen başvurular için ilave destek oranından yararlanmak istenilmesi durumunda, işletme KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Formunda açık kaynak kodlu yazılım türünü belirtir. Yazılımın, projenin ana hedeflerine ulaşılması ve beklenen sonuçların elde edilmesi için önemli ve gerekli olması esastır. Başvurud beyan edilen açık kaynak kodlu yazılım türü yatırım projesinin revizyonu ile değiştirilemez ve sonradan yatırım projesine eklenemez. Destek programı başvuru formunda açık kaynak kodlu yazılım kullanımının beyan edilmesi, işletmenin ilave destek oranından yararlanabileceği anlamına gelmeyeceği gibi işletmeye herhangi bir hak kazandırmaz.

İşletme, KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincisi olarak ilan edildiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde olmak üzere destek programı başvuru formunda %10 ilave destek oranından yararlanmak istediğini belirtebilir. Bu husus, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Formunda belirtilmemiş ise yatırım projesinin kurul tarafından kabul edildiği tarihten sonra revizyon ile eklenmesi talep edilemez. Destek programı başvuru formunda ilave destek oranından yararlanmak üzere talepte bulunulması, işletmenin ilave destek oranından yararlanabileceği anlamına gelmeyeceği gibi işletmeye herhangi bir hak kazandırmaz.