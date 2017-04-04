EKONOMİ:
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Temmuz'da Ek Zam Geliyor

İlk üç ayda enflasyon yüzde 4.3.4 çıktı. Bu rakam yüzde 3 olan memur ve emeklisinin maaş zammını aştığı için Temmuz’da ek zam göründü. SSK ve Bağkur emeklisi de 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Bunun da en az yüzde 5 olacağı hesaplanıyor

Temmuz'da Ek Zam Geliyor

04 Nisan 2017 Salı 09:38

Posta gazetesinden Bilal Emin Turan'ın haberine göre memur ve memur emeklileri yılbaşında yüzde 3 zam almıştı. İlk 6 ayda enflasyon bunun üstünde çıkarsa fark yansıtılacaktı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre; enflasyon ilk 3 ayda yüzde 3’ü aştı: Yüzde 4.34. Uzmanlar, Temmuz’a kadar enflasyonun eksi çıkmasını beklemiyor. Bir başka deyişle, enflasyon eksi çıkmazsa memur ve emeklisine en az yüzde 1.34 fark zammı yansıtılacak.

139-522 LİRA ARASINDA

Toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisi 1 Temmuz itibarıyla yüzde 4 zam alacak. Şu anki yüzde 1.34’lük enflasyon farkıyla bu zam yüzde 5.34’e çıkacak. Böylece, memurların 15 Temmuz’da alacağı maaşlar 139-522 lira arasında artacak. En düşük emekli memur maaşındaki artış ise 88 lira olacak. Bu zamla Ocak itibarıyla en az 1658 lira alan bir memur emeklisi 1-5 Temmuz arasında 1746 lira maaş çekecek.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ

SSK ve Bağkur emeklilerinin aldığı maaş da enflasyona endeksli. 9 milyon emekli, 17 Temmuz itibarıyla ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Döviz ve maliyet artışına paralel enflasyonun önümüzdeki aylarda da yükselmesi bekleniyor. Buna göre; ilk 6 ayda enflasyonun yüzde 5’i aşması muhtemel görünüyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 5 olduğunu varsayarsak SSK ve Bağkur emeklisi ‘en az’ 42 lira zam alacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı Ocak’ta yüzde 4.73’lük zamla 37-210 lira arasında artmıştı.




Kaynak Milliyet

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